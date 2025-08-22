Confrontées au durcissement des règles douanières américaines, plusieurs postes européennes comme La Poste, ont annoncé la suspension des envois de colis outre-atlantique, "faute d'informations complémentaires sur les conditions techniques d’envoi", a déclaré un responsable du groupe français à l'AFP.



BPost (la poste belge), Correos (la poste espagnole), PostNord (le réseau suédo-danois), Deutsche Post (la poste allemande), ou encore Austrian Post (la poste autrichienne) ont également suspendu l’envoi de courrier aux États-Unis.

Dès lundi, en dehors des envois via Chronopost ou de cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros, pas concernés par ces taxes, La Poste ne prendra pas les colis vers les États-Unis.

"Faute d’informations complémentaires sur les conditions techniques d’envoi des colis vers les États-Unis, de la part de la douane américaine, nous n’avons d’autre choix que de suspendre temporairement ces envois", a justifié un responsable de l'entreprise auprès de l'AFP.

"Malgré des discussions avec les services de la douane américaine, aucun délai n’a été accordé aux opérateurs postaux pour s’organiser et assurer les développements informatiques nécessaires à la mise en conformité avec les nouvelles règles fixées", déplore encore La Poste dans un communiqué vendredi.

Le mouvement pourrait encore s'étendre puisque PostEurop, l'organisme qui réunit les 51 acteurs postaux européens en charge du service universel postal, a alerté le 19 août dans un communiqué sur un risque de suspension au niveau européen.



La nouvelle réglementation américaine "qui suit une approche différente de celles fournies à l'échelle mondiale par l'Union postale universelle" aura "un impact significatif sur toutes les entreprises postales du monde entier et leurs clients qui expédient des envois via les réseaux postaux vers le service postal américain", selon eux.

