C’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un chef de gouvernement tombe lors d’un vote de confiance. François Bayrou remettra sa démission au président Emmanuel Macron, mardi matin, après le rejet massif de son projet de budget.
Au total, 364 députés ont voté contre la confiance accordée au Premier ministre (194 pour), qui avait annoncé fin août engager la responsabilité de son gouvernement sur son impopulaire projet de budget prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026.
Macron “prend acte” de la chute de François Bayrou et nommera le nouveau Premier ministre “dans les tout prochains jours”, a annoncé l’Elysée à l’issue du vote.
Macron face à une équation insoluble
Tous les regards sont désormais tournés vers le chef de l'Etat, contraint de trouver son troisième Premier ministre depuis sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 2024. Les élections législatives qui ont suivi ont dégagé trois blocs — alliance de gauche, centre-droit macroniste et extrême droite — sans majorité claire à l'Assemblée nationale, plongeant le pays dans une instabilité chronique.
Après l'éphémère gouvernement de Michel Barnier (99 jours), le destin de celui de François Bayrou, qui lui avait succédé en décembre, était connu. Depuis plusieurs semaines, les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, avaient annoncé rapidement leur intention de voter contre la confiance.
François Bayrou a lancé, lundi, devant l'Assemblée nationale, un ultime cri d'alarme sur la situation économique de la France, deuxième économie de l'UE.
Évoquant une "épreuve de vérité", il a répété que le "pronostic vital" du pays était "engagé" en raison de son "surendettement", qui atteint 114% du PIB. "Notre pays travaille, croit s'enrichir, et tous les ans s'appauvrit un peu plus. C'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie", a-t-il déclaré dans un discours ponctué d'invectives lancées par les partis d'opposition.
Macron refuse la dissolution
“Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir”, a immédiatement réagi Jean-Luc Mélenchon sur X. Son parti LFI va déposer mardi à l’Assemblée une motion de destitution contre le président.
Emmanuel Macron a pour l'instant écarté la possibilité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, réclamée à cor et à cri par l'extrême droite.
La tenue de nouvelles législatives n'est "pas une option, mais une obligation", a affirmé lundi sa cheffe de file Marine Le Pen, dont le parti (Rassemblement national) et ses alliés sont donnés en tête du premier tour avec 33% des suffrages, devant la gauche et le camp présidentiel, en cas d'élections anticipées.
Le Parti socialiste a, lui, répété ces derniers jours que la gauche, arrivée en tête aux dernières législatives, devait prendre la tête du gouvernement. "Nous sommes prêts, qu'il vienne nous chercher", a lancé lundi le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, à l'adresse d'Emmanuel Macron. Les socialistes ont toutefois prévenu qu'ils n'envisageaient qu'un gouvernement de gauche, sans les macronistes.
Le chef de l'État devrait plutôt tenter d'élargir son bloc central et chercher une personnalité de droite ou du centre qui serait acceptée par le Parti socialiste.
Mais la tâche s'annonce ardue face à des partis qui campent sur leurs positions. Plusieurs noms circulent, dont ceux des ministres des Armées Sébastien Lecornu, de la Justice Gérald Darmanin et de l'Économie Éric Lombard.