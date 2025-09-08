C’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un chef de gouvernement tombe lors d’un vote de confiance. François Bayrou remettra sa démission au président Emmanuel Macron, mardi matin, après le rejet massif de son projet de budget.



Au total, 364 députés ont voté contre la confiance accordée au Premier ministre (194 pour), qui avait annoncé fin août engager la responsabilité de son gouvernement sur son impopulaire projet de budget prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026.



Macron “prend acte” de la chute de François Bayrou et nommera le nouveau Premier ministre “dans les tout prochains jours”, a annoncé l’Elysée à l’issue du vote.



Macron face à une équation insoluble

Tous les regards sont désormais tournés vers le chef de l'Etat, contraint de trouver son troisième Premier ministre depuis sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 2024. Les élections législatives qui ont suivi ont dégagé trois blocs — alliance de gauche, centre-droit macroniste et extrême droite — sans majorité claire à l'Assemblée nationale, plongeant le pays dans une instabilité chronique.

Après l'éphémère gouvernement de Michel Barnier (99 jours), le destin de celui de François Bayrou, qui lui avait succédé en décembre, était connu. Depuis plusieurs semaines, les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, avaient annoncé rapidement leur intention de voter contre la confiance.

François Bayrou a lancé, lundi, devant l'Assemblée nationale, un ultime cri d'alarme sur la situation économique de la France, deuxième économie de l'UE.



Évoquant une "épreuve de vérité", il a répété que le "pronostic vital" du pays était "engagé" en raison de son "surendettement", qui atteint 114% du PIB. "Notre pays travaille, croit s'enrichir, et tous les ans s'appauvrit un peu plus. C'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie", a-t-il déclaré dans un discours ponctué d'invectives lancées par les partis d'opposition.