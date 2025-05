Samedi, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une “activité terrestre” dans le quartier de Jneina à Rafah afin d'étendre ce qu'elle décrit comme la zone de sécurité dans le sud de Gaza.

Le 18 mars, Israël a repris ses bombardements et ses opérations terrestres, visant, selon elle, à accroître la pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages restants. De sources médicales palestiniennes, les attaques israéliennes dans l'enclave ont tué au moins 24 personnes depuis l'aube, ce dimanche.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les forces israéliennes entravent les efforts visant à localiser neuf professionnels de santé disparus dans le quartier de Tel al-Sultan à Rafah, dans le sud de Gaza.

Le groupe a déclaré avoir perdu le contact avec son équipe lors des opérations dans la zone et n’avoir pas été en mesure de confirmer leur statut malgré les recherches en cours.

Selon le communiqué, Israël a interdit aux équipes de secours d’entrer dans la zone pour rechercher les membres du personnel disparus.

Les autorités palestiniennes à Gaza affirment qu'au moins 921 personnes ont été tuées et 2 054 blessées dans l'enclave depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas le 18 mars.

L'ONU avertit que des centaines de milliers de Palestiniens sont confrontés à la faim et à la malnutrition à Gaza alors que le blocus total imposé par Israël se poursuit.

Le Hamas approuve une nouvelle proposition de trêve

Malgré la violation de la trêve par Israël, les négociations en vue d’un cessez-le-feu se poursuivent. Un haut responsable du Hamas a déclaré que le groupe de résistance palestinien avait approuvé la nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par les médiateurs, exhortant Israël à la soutenir, mais avertissant que les armes du groupe constituaient une “ligne rouge”.

“Il y a deux jours, nous avons reçu une proposition des frères médiateurs d'Égypte et du Qatar. Nous l'avons accueillie favorablement et l'avons approuvée. Nous espérons que l'occupation (israélienne) ne fera pas obstacle “, a déclaré Khalil al-Haya lors d'une allocution télévisée à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr.

Les armes de la résistance constituent une “ ligne rouge”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le bureau du Premier ministre israélien a déclaré avoir soumis une “contre-proposition” après avoir examiné un plan de cessez-le-feu proposé par l’Égypte et le Qatar.

Depuis octobre 2023, plus de 50 200 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 113 900 blessés dans l’offensive militaire israélienne contre Gaza.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt en novembre dernier contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour sa guerre contre l’enclave.

