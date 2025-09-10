MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Israël frappe une autre tour à Gaza
L'armée israélienne a encore détruit une autre tour d’habitation dans la ville de Gaza dans le cadre d’une offensive d'ampleur dans l’enclave assiégée.
Un immeuble résidentiel évacué s'effondre après avoir été touché par une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza / AA
10 septembre 2025

L'armée israélienne continue son opération de démolition des tours résidentielles dans la ville de Gaza. Mercredi,  elle a encore détruit un autre immeuble.  

Il s'agit de la septième tour importante touchée par l’armée israélienne ces dernières semaines, alors qu'Israël tente de s'emparer du plus grand centre urbain du territoire palestinien.

L'armée israélienne avait ordonné vendredi l'évacuation des habitants de la tour Mushtaha, un immeuble de 12 étages situé dans l'ouest de la ville de Gaza et entouré de centaines de tentes de fortune, avant de frapper le bâtiment, affirmant qu'il s'agissait d'une “infrastructure du Hamas”.

"En deux jours, nous avons détruit 50 tours terroristes, et ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant!", déclarait mardi Netanyahu. 

Déplacements forcés

Ces destructions participent d’une stratégie consistant à faire évacuer les habitants du centre de Gaza vers le sud du territoire palestinien, en prévision d'un assaut terrestre qui suscite de vives craintes pour la population civile.

Recommandé

Près de deux ans après le début de la guerre, l’armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza, la plus grande du territoire.

Disant contrôler 40% de cette partie du territoire assiégé, elle affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages.

Pour le ministère palestinien des Affaires étrangères, cette escalade des attaques participe d’une stratégie visant à vider le centre de Gaza des ses un million d’habitants. 

Lire aussi: Plus de 90% des habitations détruites à Gaza, selon l’ONU


SOURCE:TRT français et agences
