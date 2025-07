Au moins 97 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, lundi, lorsque des avions de combat et des tirs d'artillerie israéliens ont frappé plusieurs localités de la bande de Gaza, notamment des zones abritant des familles déplacées.

L'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes et ses tirs d'artillerie sur les parties sud et est de la ville de Gaza, en particulier dans les quartiers de Zeitoun, Shejaiya et al-Tuffah, selon des témoins.

En Relation TRT Global - Festival de Glastonbury: les propos anti-Israël de rappeurs suscitent de vives condamnations

L'armée a également mené des frappes aériennes sur quatre écoles abritant des Palestiniens déplacés après avoir émis des ordres d'évacuation – trois d'entre elles dans le quartier de Zeitoun et une dans le quartier d'al-Tuffah, à l'est de la ville de Gaza, selon des sources locales.

Lors de la dernière attaque, au moins 34 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués et des dizaines d'autres, blessés lors d'une frappe israélienne visant la plage de la ville de Gaza, a indiqué une source médicale.

Massacres sur le terrain, Netanyahu attendu à Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait se rendre à la Maison-Blanche le 7 juillet, au moment où Washington intensifie la pression pour un cessez-le-feu à Gaza.

Le président américain Donald Trump a récemment exhorté Israël à "conclure un accord à Gaza".

Mais sur le terrain, Israël continue son offensive dans le but de détruire le mouvement de resistance palestinien Hamas.

Selon la Défense civile gazaouie, une frappe aérienne israélienne a fait à elle seule 24 morts et des dizaines de blessés, lundi, dans un établissement en bord de mer de la ville de Gaza, appelé "Al-Baqa".

"Il y a toujours beaucoup de monde à cet endroit, qui propose des boissons, des espaces pour les familles et un accès à internet", a raconté à l'AFP Ahmed Al-Nayrab, 26 ans, qui se trouvait sur une plage à proximité avec des amis lorsqu'il a entendu une "énorme explosion".

"C'était un massacre", a-t-il poursuivi. "J'ai vu des morceaux de corps voler partout, des cadavres déchiquetés et brûlés. Une scène à glacer le sang. Tout le monde criait. Les blessés hurlaient à l'aide, les familles pleuraient leurs morts".

Le bureau de presse du gouvernement du Hamas à Gaza rapporte qu'un photojournaliste, Ismail Abu Hatab, a été tué dans cette attaque.

La Défense civile avait annoncé plus tôt dans la journée la mort de 27 personnes dans plusieurs frappes et tirs de l'armée israélienne.

Parmi elles, 11 ont été "tuées près de points de distribution d'aide dans le centre et le sud du territoire", d'après Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias dans la bande de Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, la presse n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et les affirmations de la Défense civile.

L'armée israélienne n’a pas donné d’informations sur ces tueries.

- "Civils sans défense" -

Le Hamas a dénoncé dans un communiqué "l'intensification majeure" des frappes aériennes israéliennes visant selon lui "des civils sans défense".

Les appels à un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent pourtant depuis la trêve du 24 juin dans la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran.

"L'Etat d'Israël n'a plus aucun intérêt à poursuivre la guerre à Gaza, elle ne fait que causer des dommages sur les plans sécuritaire, politique et économique", a déclaré le chef de l'opposition Yaïr Lapid, affirmant que l'armée partageait son point de vue.

Négociations

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, pays central dans les derniers pourparlers indirects entre le Hamas et Israël, a réaffirmé que "les conditions (étaient) réunies pour aller de l'avant et reprendre les négociations".

" Nous faisons désormais face à l'achèvement de la campagne à Gaza et à la réalisation de ses objectifs, au premier rang desquels la libération de tous les otages et la défaite du Hamas", a dit le ministre israélien de la Défense Israël Katz, lors d'une réunion avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'état-major de l'armée.

En Relation TRT Global - Ce que nous savons du possible cessez-le-feu à Gaza

Alors que Donald Trump a assuré, vendredi, qu'un cessez-le-feu était "proche" à Gaza, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer se trouve à Washington cette semaine pour des discussions avec des représentants américains.

Washington a annoncé, lundi, la vente pour 510 millions de dollars à Israël de kits de guidage de bombes.

Plus de 56.531 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne de représailles militaires israéliennes sur la bande de Gaza, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

Lire aussi: Gaza: des pressions pour un cessez-le-feu et toujours des attaques sur la population