MOYEN-ORIENT
1 min de lecture
Yémen: des attaques israéliennes ciblent des médias, des journalistes tués
Lors d’une l’attaque contre Sanaa, la capitale yéménite, l'armée israélienne a ciblé des médias et tué plusieurs journalistes.
Yémen: des attaques israéliennes ciblent des médias, des journalistes tués
Les opérations de recherche et de sauvetage un raid israélien dasn plusieurs sites dans la capitale Sanaa, au Yémen, le 10 septembre 2025. / AA
il y a 20 heures

Plusieurs journalistes ont été abattus lors d’une attaque israélienne contre les bureaux de leurs médias, rapporte l’agence de presse yéménite Saba.

Parmi les victimes, figurait un journaliste de l’agence Saba, Abdoullah Mahdi al-Bahri, tué alors qu’il travaillait.

La radio et télévision yéménite a indiqué que le journal Al-Yaman a, aussi, été ciblé par Israël.

“Réduire les médias libres au silence”

L’agence de presse Saba a déclaré dans un communiqué que cette attaque s’inscrivait dans le cadre des “tentatives flagrantes d’Israël de réduire au silence les médias libres qui continuent de dénoncer ses crimes et sa violence endémique en Palestine, au Yémen et dans d’autres pays de la région”.

Recommandé

L’attaque israélienne contre la capitale du Yémen, Sanaa, et le gouvernorat d’al-Jawf, a fait au moins 35 morts mercredi.

Le ministère yéménite de la Santé a également indiqué que 131 personnes avaient été blessées durant l’attaque.

Depuis le début de la la guerre israélienne à Gaza, le Yémen est devenu la cible de l'armée israélienne qui reproche aux Houthis de lancer des missiles en direction de son territoire, en soutien au territoire palestinien assiégé.

Lire aussi: Israël frappe le Yémen: dépôt pétrolier et palais présidentiel visés à Sanaa



SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us