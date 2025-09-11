Plusieurs journalistes ont été abattus lors d’une attaque israélienne contre les bureaux de leurs médias, rapporte l’agence de presse yéménite Saba.

Parmi les victimes, figurait un journaliste de l’agence Saba, Abdoullah Mahdi al-Bahri, tué alors qu’il travaillait.

La radio et télévision yéménite a indiqué que le journal Al-Yaman a, aussi, été ciblé par Israël.

“Réduire les médias libres au silence”

L’agence de presse Saba a déclaré dans un communiqué que cette attaque s’inscrivait dans le cadre des “tentatives flagrantes d’Israël de réduire au silence les médias libres qui continuent de dénoncer ses crimes et sa violence endémique en Palestine, au Yémen et dans d’autres pays de la région”.