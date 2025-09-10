En visite au grand marché de Rungis près de Paris qui connaît souvent des tentatives de blocage car c’est le centre de l’approvisionnement alimentaire de la capitale, le ministre démissionnaire de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré: “Je suis venu au contact de la France du courage et non pas de la France du blocage.”

Il a insisté sur les consignes de fermeté données aux forces de l’ordre et indiqué comprendre la colère des Français qui pourront exprimer leur frustration lors de manifestations: “on protège les manifestations quand elles sont tranquilles mais on ne tolère pas de violence”.

Il a dénigré à nouveau ce mouvement du 10 septembre, “Bloquons Tout”, et a déclaré :"La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis."

La journée baptisée "Bloquons tout" a été lancée sur les réseaux sociaux durant l'été avec de multiples revendications, dont l'abandon du projet de budget 2026 de François Bayrou.

Elle a donné lieu mercredi à de nombreuses actions un peu partout sur le territoire. Une centaine d’établissements scolaires ont été perturbés ce matin, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, seuls 27 ont été bloqués.

Les tentatives de blocage se sont souvent heurtées au déploiement massif des forces de l'ordre ordonné par les autorités - environ 80.000 sur toute la France, 6.000 dans la capitale. Les sites stratégiques, comme les raffineries, font notamment l'objet d'une surveillance particulière.

Un total de 200 interpellations ont eu lieu en France, dont 132 en région parisienne, a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans la matinée.

Deux "actes de malveillance", des "dégradations de câbles", ont visé le réseau ferroviaire dans le Sud-Ouest, selon la SNCF. Des lycées ont également été bloqués notamment à Paris, Rennes (ouest) et Montpellier (sud).