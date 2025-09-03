UNION EUROPÉENNE
2 min de lecture
Kallas : le soutien américain à Israël sape l'influence de l'UE pour mettre fin à la guerre à Gaza
Selon Kaja Kallas, haute responsable de l’UE pour les affaires étrangères, la crise humanitaire à Gaza constitue un "test fondamental" de la détermination de l'Europe à défendre ses valeurs sur la scène internationale.
Kallas : le soutien américain à Israël sape l'influence de l'UE pour mettre fin à la guerre à Gaza
Kallas : le soutien américain à Israël sape l'influence de l'UE pour mettre fin à la guerre à Gaza / AP
3 septembre 2025

Le soutien américain à "tout ce que fait le gouvernement israélien" limite l'influence de l'UE pour changer la situation sur le terrain dans la bande de Gaza, en Palestine, a déclaré mercredi la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas.

S'exprimant à Bruxelles lors de la conférence annuelle de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE), Kaja Kallas a souligné la puissance économique et diplomatique de l'UE, tout en abordant les domaines dans lesquels l'Union ne peut pas user de son influence.

"Gaza est un exemple où nous n'utilisons pas notre puissance géopolitique, faute d'unité", a-t-elle affirmé, ajoutant que la crise humanitaire à Gaza constitue un "test fondamental" de la détermination de l'Europe à défendre ses valeurs sur la scène internationale.

"Nous sommes confrontés à des difficultés car les 27 États membres ont des positions divergentes" sur cette question, a-t-elle reconnu. L'UE a aidé Gaza plus que tout autre acteur international, mais elle a admis que cela ne suffisait pas à changer la situation sur le terrain, selon Kallas.

"L'Europe ne peut déployer toute sa force que si elle agit de concert", a-t-elle insisté.

Interrogée sur les accusations de "deux poids, deux mesures" portées contre l'UE concernant sa politique à Gaza, Kallas a rejeté l’idée que l'UE restait inactive à Gaza.

"Notre influence se trouve ailleurs"

Recommandé

"Nous nous efforçons réellement de changer la situation sur le terrain et, deuxièmement, nous sommes les plus grands soutiens", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'aide humanitaire de l'UE aux Palestiniens. Cependant, elle a ajouté que la position des États-Unis limitait les possibilités de l'UE de changer de cap, même si l'UE "s'efforce de faire ce qu'elle peut".

"Si l'Amérique soutient toutes les actions du gouvernement israélien, alors son influence est là ; la nôtre se trouve ailleurs", a-t-elle souligné.

L'armée israélienne a lancé une offensive militaire brutale sur Gaza fin 2023, tuant plus de 63 700 Palestiniens. Cette offensive militaire a dévasté l'enclave, qui est confrontée à la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us