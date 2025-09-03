Le soutien américain à "tout ce que fait le gouvernement israélien" limite l'influence de l'UE pour changer la situation sur le terrain dans la bande de Gaza, en Palestine, a déclaré mercredi la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas.

S'exprimant à Bruxelles lors de la conférence annuelle de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE), Kaja Kallas a souligné la puissance économique et diplomatique de l'UE, tout en abordant les domaines dans lesquels l'Union ne peut pas user de son influence.

"Gaza est un exemple où nous n'utilisons pas notre puissance géopolitique, faute d'unité", a-t-elle affirmé, ajoutant que la crise humanitaire à Gaza constitue un "test fondamental" de la détermination de l'Europe à défendre ses valeurs sur la scène internationale.

"Nous sommes confrontés à des difficultés car les 27 États membres ont des positions divergentes" sur cette question, a-t-elle reconnu. L'UE a aidé Gaza plus que tout autre acteur international, mais elle a admis que cela ne suffisait pas à changer la situation sur le terrain, selon Kallas.



"L'Europe ne peut déployer toute sa force que si elle agit de concert", a-t-elle insisté.



Interrogée sur les accusations de "deux poids, deux mesures" portées contre l'UE concernant sa politique à Gaza, Kallas a rejeté l’idée que l'UE restait inactive à Gaza.



"Notre influence se trouve ailleurs"