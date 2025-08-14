Les incendies font rage en Espagne à un rythme accéléré à tel point que mercredi soir, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a annoncé avoir demandé l’aide de l’Union européenne. "Nous avons formalisé ce soir" (mercredi) la demande à l'UE "et nous avons demandé un module avec deux avions Canadair" spécialisés dans la lutte contre les incendies, a déclaré le ministre.

Il y a environ vingt foyers actifs principalement en Castille-et-León, mais aussi en Galice, à Madrid, à Cadix, à Tolède ou à Cáceres, et à ce stade du mois d'août, quelque 60 000 hectares ont déjà brûlé, soit autant que pendant toute l'année - bien que nous soyons encore loin d'années record comme 2022 ou 2012. Sept personnes ont été hospitalisées, dont quatre dans un état critique, en Castille-et-Léon.

C'est dans cette même région également qu'un volontaire de 35 ans a trouvé la mort mardi, en luttant contre le feu. Plus de 8 000 personnes y ont été évacuées de leurs maisons par précaution en raison de deux incendies dans les provinces de Léon et Zamora, selon les autorités.

En Galice, quelque 11 500 hectares ont déjà été détruits par les flammes.

Le Portugal et la Grèce touchés par des incendies monstres

En Grèce, la troisième ville du pays était hier menacée par un incendie, les pompiers ont réussi à le stopper ce jeudi. Patras est le principal port vers l’Italie.