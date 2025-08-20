Le projet du gouvernement Netanyahu de placer l'ensemble de Gaza sous contrôle militaire israélien est inacceptable, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof mercredi, les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales entre la Turquie et les Pays-Bas, ainsi que plusieurs questions régionales et mondiales, selon une publication de la Direction de la communication sur le réseau social turc NSosyal.
M. Erdogan a salué le renforcement du partenariat turco-néerlandais et affirmé que les deux pays poursuivraient leurs efforts pour développer leur coopération, notamment dans le secteur de la défense.
Il a également déclaré que la Turquie œuvrait pour une paix juste et durable afin de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et que la Turquie, en tant qu'hôte du Processus d'Istanbul, continuerait à œuvrer pour le dialogue.
Appel de 60 000 réservistes
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a approuvé mercredi un plan d'occupation de la ville de Gaza et autorisé l'appel d'environ 60 000 réservistes.
La mobilisation des soldats débutera le 2 septembre, et le plan d'occupation doit être discuté au Conseil des ministres dans les prochains jours, rapporte le quotidien Yedioth Ahronoth.
Le 8 août, le Conseil des ministres israélien avait déjà approuvé un plan du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à réoccuper progressivement l’enclave palestinienne, en commençant par la ville de Gaza. Ce plan a suscité une vague de critiques et de condamnations à l’international.