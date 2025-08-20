Le projet du gouvernement Netanyahu de placer l'ensemble de Gaza sous contrôle militaire israélien est inacceptable, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof mercredi, les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales entre la Turquie et les Pays-Bas, ainsi que plusieurs questions régionales et mondiales, selon une publication de la Direction de la communication sur le réseau social turc NSosyal.

M. Erdogan a salué le renforcement du partenariat turco-néerlandais et affirmé que les deux pays poursuivraient leurs efforts pour développer leur coopération, notamment dans le secteur de la défense.

Il a également déclaré que la Turquie œuvrait pour une paix juste et durable afin de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et que la Turquie, en tant qu'hôte du Processus d'Istanbul, continuerait à œuvrer pour le dialogue.

