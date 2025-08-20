Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a approuvé un plan visant à occuper la ville de Gaza, ont rapporté mercredi les médias locaux.
Selon le diffuseur public KAN, Katz a baptisé ce plan “Les Chariots de Gédéon B”, en référence à l’Opération Chariots de Gédéon, une offensive terrestre lancée en mai pour étendre l’occupation de l’enclave et déplacer totalement les Palestiniens du nord de Gaza.
“Dans le cadre de ce plan, les ordres de mobilisation nécessaires seront publiés pour mener l’attaque”, a précisé la chaîne, sans indiquer le nombre de soldats requis. Le plan sera ensuite soumis à l’approbation du cabinet de sécurité.
D’après Channel 12, l’armée israélienne a déjà émis des ordres de mobilisation d’urgence, connus sous le nom d’”Ordre 8”, et des dizaines de milliers de réservistes devraient être appelés dans les prochains jours.
Un responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que 50 000 réservistes seraient mobilisés d’ici septembre, portant le nombre total de réservistes actifs à 120 000.
Mardi, le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a présenté les étapes du plan d’occupation, incluant le renforcement des forces israéliennes dans le nord de Gaza.
L’occupation progressive de Gaza
Le 8 août, le cabinet israélien a approuvé le plan de Netanyahou visant à réoccuper progressivement Gaza, en commençant par la ville de Gaza.
Le plan prévoit le déplacement d’environ un million de Palestiniens de la ville de Gaza vers le sud, suivi de l’encerclement de la ville et d’incursions successives dans les quartiers résidentiels.
Dans ce cadre, l’armée a lancé le 11 août une attaque majeure dans le quartier de Zeitoun à Gaza-Ville, ont rapporté des témoins à l’agence Anadolu. L’assaut comprenait la destruction de maisons à l’aide de robots piégés, des tirs d’artillerie, des rafales aléatoires et des déplacements forcés de population.
Les préparatifs israéliens en vue de l’occupation se poursuivent malgré des discussions indirectes de cessez-le-feu avec le Hamas, qui a accepté une suspension des opérations militaires de 60 jours dans le cadre d’une proposition présentée par l’Égypte et le Qatar.
Depuis octobre 2023, Israël a tué près de 62 100 Palestiniens dans la bande de Gaza. L’offensive militaire a ravagé l’enclave, aujourd’hui confrontée à une famine.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.
Israël fait également face à une plainte pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant sa guerre contre l’enclave.