MOYEN-ORIENT
3 min de lecture
Le ministre israélien de la Défense autorise une stratégie d’occupation de la ville de Gaza
Le plan d’occupation de la ville de Gaza a été baptisé "Les Chariots de Gédéon B", et des réservistes israéliens ont été convoqués par ordres d’urgence pour renforcer l’offensive militaire.
Le ministre israélien de la Défense autorise une stratégie d’occupation de la ville de Gaza
Des Palestiniens marchent devant les décombres à Gaza, après les frappes aériennes et terrestres israéliennes / AP
20 août 2025

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a approuvé un plan visant à occuper la ville de Gaza, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Selon le diffuseur public KAN, Katz a baptisé ce plan “Les Chariots de Gédéon B”, en référence à l’Opération Chariots de Gédéon, une offensive terrestre lancée en mai pour étendre l’occupation de l’enclave et déplacer totalement les Palestiniens du nord de Gaza.

“Dans le cadre de ce plan, les ordres de mobilisation nécessaires seront publiés pour mener l’attaque”, a précisé la chaîne, sans indiquer le nombre de soldats requis. Le plan sera ensuite soumis à l’approbation du cabinet de sécurité.

D’après Channel 12, l’armée israélienne a déjà émis des ordres de mobilisation d’urgence, connus sous le nom d’”Ordre 8”, et des dizaines de milliers de réservistes devraient être appelés dans les prochains jours.

Un responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que 50 000 réservistes seraient mobilisés d’ici septembre, portant le nombre total de réservistes actifs à 120 000.

Mardi, le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a présenté les étapes du plan d’occupation, incluant le renforcement des forces israéliennes dans le nord de Gaza.

L’occupation progressive de Gaza

Recommandé

Le 8 août, le cabinet israélien a approuvé le plan de Netanyahou visant à réoccuper progressivement Gaza, en commençant par la ville de Gaza.

Le plan prévoit le déplacement d’environ un million de Palestiniens de la ville de Gaza vers le sud, suivi de l’encerclement de la ville et d’incursions successives dans les quartiers résidentiels.

Dans ce cadre, l’armée a lancé le 11 août une attaque majeure dans le quartier de Zeitoun à Gaza-Ville, ont rapporté des témoins à l’agence Anadolu. L’assaut comprenait la destruction de maisons à l’aide de robots piégés, des tirs d’artillerie, des rafales aléatoires et des déplacements forcés de population.

Les préparatifs israéliens en vue de l’occupation se poursuivent malgré des discussions indirectes de cessez-le-feu avec le Hamas, qui a accepté une suspension des opérations militaires de 60 jours dans le cadre d’une proposition présentée par l’Égypte et le Qatar.

Depuis octobre 2023, Israël a tué près de 62 100 Palestiniens dans la bande de Gaza. L’offensive militaire a ravagé l’enclave, aujourd’hui confrontée à une famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une plainte pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant sa guerre contre l’enclave.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us