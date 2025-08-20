Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a approuvé un plan visant à occuper la ville de Gaza, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Selon le diffuseur public KAN, Katz a baptisé ce plan “Les Chariots de Gédéon B”, en référence à l’Opération Chariots de Gédéon, une offensive terrestre lancée en mai pour étendre l’occupation de l’enclave et déplacer totalement les Palestiniens du nord de Gaza.

“Dans le cadre de ce plan, les ordres de mobilisation nécessaires seront publiés pour mener l’attaque”, a précisé la chaîne, sans indiquer le nombre de soldats requis. Le plan sera ensuite soumis à l’approbation du cabinet de sécurité.

D’après Channel 12, l’armée israélienne a déjà émis des ordres de mobilisation d’urgence, connus sous le nom d’”Ordre 8”, et des dizaines de milliers de réservistes devraient être appelés dans les prochains jours.

Un responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que 50 000 réservistes seraient mobilisés d’ici septembre, portant le nombre total de réservistes actifs à 120 000.

Mardi, le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a présenté les étapes du plan d’occupation, incluant le renforcement des forces israéliennes dans le nord de Gaza.

L’occupation progressive de Gaza