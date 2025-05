Mervat Hijazi et ses neuf enfants n'ont rien mangé du tout jeudi - à l'exception de son bébé en sous-poids qui avait un sachet de pâte d'arachide.

“J'ai tellement honte de ne pas pouvoir nourrir mes enfants”, a déclaré Hijazi à Reuters depuis leur tente plantée au milieu des décombres de la ville de Gaza. “Je pleure la nuit quand mon bébé pleure et qu'elle a mal au ventre à cause de la faim”.

Zaha, six ans, ne peut pas dormir à cause des bombardements israéliens.

Elle se réveille terrifiée, tremblante, puis se souvient qu'elle n'a pas mangé et qu'elle a faim. Je la rendors en lui promettant de manger demain matin. Bien sûr, je mens.

Hijazi, 38 ans, a raconté une semaine terrible.

Dimanche 18 mai : Sa famille a reçu environ un demi-kilo de lentilles cuites provenant d'une cuisine communautaire gérée par une association caritative, soit la moitié de la quantité qu'elle utiliserait normalement pour un seul repas.

Lundi : Une association locale distribuait des légumes dans le camp, mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde et la famille d'Hijazi n'en a pas reçu. Sa fille de 14 ans, Menna, est allée à la cuisine communautaire et est revenue avec une maigre quantité de pommes de terre cuites.

Tout le monde avait faim, alors ils se sont rassasiés en buvant de l'eau.

Mardi : La famille a reçu environ un demi-kilo de pâtes cuites de la cuisine communautaire. Une fille a également reçu des falafels d'un oncle qui habitait à proximité.

Mercredi : Une bonne journée, relativement. Ils ont reçu un bol de riz aux lentilles à la cuisine communautaire. Ce n'était pas suffisant, mais Menna est retournée les supplier et ils ont fini par lui donner deux autres petits plats.

“Elle est dure et continue à pleurer jusqu'à ce qu'ils la lui donnent”.

Jeudi : La cuisine était fermée, et la famille n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Ils n'avaient rien à manger, à l'exception du sachet de cacahuètes pour Lama, 11 mois, reçu d'une clinique comme complément alimentaire, car le lait maternisé avait presque disparu.

“Je n'ai pas assez de lait dans mes seins pour la nourrir parce que je mange à peine moi-même”, a déclaré Hijazi, dont le mari a été tué au début de la guerre alors qu'il allait à vélo chercher de la nourriture dans une cuisine caritative.

“ Une goutte d'eau dans l'océan”

La situation critique des Hijazis est un instantané de la misère qui frappe l’enclave palestinienne de Gaza.

Un observateur mondial de la faim a averti ce mois-ci qu'un demi-million de personnes sont menacées de famine alors que la famine menace.

Cette semaine, Israël a commencé à autoriser l'entrée de certains aliments sur son territoire pour la première fois depuis le 2 mars, notamment de la farine et des aliments pour bébés, mais le pays a annoncé qu'un nouveau système parrainé par les États-Unis et géré par des entrepreneurs privés commencerait bientôt à fonctionner.

Le plan prévoit des centres de distribution dans les zones contrôlées par les troupes israéliennes, un plan critiqué par l'ONU et les agences d'aide humanitaire, affirmant qu'il entraînera de nouveaux déplacements de population et que l'aide devrait transiter par les réseaux existants.

Hijazi a déclaré que sa famille n'avait encore vu aucun signe de la nouvelle aide et qu'elle était profondément inquiète pour son bébé, Lama, qui pesait 5 kg la semaine dernière. C'est environ la moitié du poids moyen d'une petite fille d'un an en bonne santé, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé.

Cette semaine, la famille a eu, au maximum, un seul repas par jour à partager, a ajouté la mère.

Le chef de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré cette semaine que le montant de l'aide qu'Israël proposait d'autoriser à entrer à Gaza n'était qu'une « goutte d'eau dans l'océan » de ce qui était nécessaire.

“Nous n’avons pas notre mot à dire dans cette guerre”

La tente partagée par Hijazi et ses enfants est grande et rectangulaire avec un portrait de leur mari et père décédé Mohammed accroché sur un côté au-dessus d'un matelas fin et de quelques bocaux pour la plupart vides et de bols en plastique empilés.

La famille est originaire du district de Sabra, dans la ville de Gaza, au nord de l'enclave, où s'est concentrée la première offensive israélienne. Elle adécidé de fuir le district le jour même de la mort de Mohammed, le 17 novembre 2023.

La famille s'est rendue au sud, dans la région de Deir al-Balah, au centre de Gaza. Elle a d'abord séjourné chez des proches, puis a été transférée dans un camp de déplacés. Elle est retournée à Gaza après l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier, mais la maison familiale avait été endommagée et elle vit désormais dans un camp de déplacés.

La faim rend tous les membres de la famille apathiques, explique Hijazi, et ils manquent souvent d'énergie, même pour nettoyer leur tente. Lors de la visite de Reuters, certains enfants étaient étendus à même le sol, silencieux.

Mais ils ont encore du travail à faire.

Menna est souvent envoyée faire la queue à la cantine. Elle arrive plus d'une heure avant l'ouverture. A défaut d’y être à l’avance, elle n'aurait aucune chance d'obtenir de la nourriture et attend souvent une heure de plus avant d'être servie, a expliqué Hijazi.

Les jours où aucun camion-citerne n'apporte d'eau dans leur partie du camp, Mustafa, 15 ans, et Ali, 13 ans, doivent marcher jusqu'à une borne-fontaine dans un autre quartier et ramener de lourds jerrycans en plastique jusqu'à la tente - une corvée rendue plus difficile par leur faim.

Tout le monde se souvient de la vie d'avant la guerre et évoque les repas qu'ils savouraient. Mohammed Hijazi était plombier et gagnait bien sa vie.

“Les gens nous enviaient pour la variété de nourriture que nous avions”, a déclaré sa femme, se souvenant des petits-déjeuners composés d'œufs, de haricots, de falafels, de fromage, de yaourt et de pain, et des déjeuners et dîners composés de viande, de riz, de poulet et de légumes.

Sa fille Malik, âgée de 16 ans, a parlé de hamburgers, de chocolat et de Coca-Cola.

“Nous sommes des civils. Nous n'avons pas notre mot à dire dans cette guerre. Tout ce que nous voulons, c'est qu'elle cesse”, a déclaré Hijazi.

“ Nous voulons retourner vivre chez nous, dans de vraies maisons. Nous voulons dormir le ventre plein et en paix, sans craindre de mourir pendant notre sommeil”.

