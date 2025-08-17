Dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rendu hommage aux victimes du séisme de Marmara de 1999, à l’occasion de la 26ᵉ commémoration de cette tragédie.

“Aujourd’hui encore, nous ressentons dans nos cœurs la douleur de nos concitoyens qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre du 17 août 1999 à Marmara”, a affirmé le président Erdogan..

Et d’ajouter : “En cette nouvelle commémoration de cette grande tragédie, je prie pour que Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et j’adresse une fois de plus mes condoléances à leurs familles et à leurs proches”.