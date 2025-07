Une équipe britannique de planification militaire et logistique a été envoyée pour aider la Jordanie à organiser des largages d’aide dans l’enclave assiégée, selon la BBC.

Cette initiative intervient après la décision d’Israël d’autoriser les pays étrangers à effectuer des largages aériens, face aux critiques croissantes suscitées par l’entrée dans une deuxième année de génocide à Gaza.

“L’annonce qu’Israël autorisera les largages aériens arrive beaucoup trop tard – mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour faire entrer l’aide par cette voie”, a reconnu Starmer au profit du Mirror.

Il a également déclaré que le Royaume-Uni “accélère en urgence” ses efforts pour évacuer vers la Grande-Bretagne des enfants de Gaza nécessitant des soins médicaux vitaux.

Cette annonce survient alors que les appels à la reconnaissance officielle de la Palestine par Londres se multiplient. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a affirmé que la France prendrait cette décision dans les mois à venir.

Une lettre signée par 220 parlementaires issus de neuf partis politiques –dont plus de la moitié membres du Parti travailliste de Starmer– a appelé le gouvernement à reconnaître l’État palestinien.

L’élan international en faveur de cette reconnaissance s’est intensifié au cours de l’année écoulée. Après les 81 pays qui ont reconnu la Palestine en 1988, d’autres ont suivi : l’Afrique du Sud en 1995, le Brésil en 2010, le Chili en 2011, la Thaïlande en 2012.

L’Espagne et l’Irlande l’ont fait en 2024, suivies du Mexique en 2025. La France devrait bientôt rejoindre cette liste.

En rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne mène depuis le 7 octobre 2023 une offensive dévastatrice sur Gaza, ayant tué plus de 59 600 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Les bombardements incessants ont anéanti l’enclave et provoqué de graves pénuries alimentaires.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ).