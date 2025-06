Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mené une série de réunions de haut niveau en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN à La Haye, afin d'aborder des questions mondiales urgentes et de renforcer les liens bilatéraux avec ses principaux alliés.



Le sommet a par ailleurs été marqué par l'annonce de l'organisation par la Turquie du sommet de l'OTAN de 2026, une première qui témoigne du rôle croissant d’Ankara au sein de l'Alliance atlantique.

Royaume-Uni

Erdogan s’est entretenu avec le Premier ministre britannique Keir Starmer au sujet du renforcement de la coopération entre la Turquie et le Royaume-Uni. Soulignant l'objectif commun de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 30 milliards de dollars, Erdogan a mis en avant la collaboration croissante dans le secteur de la défense.

Il a réitéré l'engagement de la Turquie à soutenir les efforts de paix entre la Russie et l'Ukraine et a exprimé son inquiétude face à la catastrophe humanitaire à Gaza, appelant à un cessez-le-feu durable et au respect du droit international en Palestine.

Il a exprimé l'espoir que le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël soit respecté, insistant sur le fait que l'escalade ne doit pas détourner l’attention de la crise humanitaire catastrophique à Gaza. Il a par ailleurs condamné les violations du droit international par le gouvernement Netanyahu en Palestine et appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu durable à Gaza et à la libre circulation de l'aide humanitaire.

Concernant la Syrie, Erdogan a mis en garde contre les frappes israéliennes, qui pourraient déstabiliser la région, et il a réaffirmé son soutien à une Syrie politiquement unifiée, propice au retour en toute sécurité des réfugiés.

France

Lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, Erdogan a souligné la nécessité de transformer le cessez-le-feu actuel entre Israël et l'Iran en une stabilité régionale à long terme.

Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer les relations franco-turques et ont échangé leurs points de vue sur la sécurité européenne. Il a souligné l'importance d'intégrer les alliés non membres de l'UE dans la nouvelle architecture de sécurité et de défense de l'Europe et a insisté sur l'importance d'aborder les relations entre la Turquie et l'Union européenne dans une perspective stratégique et à long terme.

Il a également appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, invoquant l'aggravation de la crise humanitaire.

Erdogan a également déclaré que la Syrie agissait avec prudence pour rester à l'écart des conflits régionaux et a souligné l'importance pour Israël de reconnaître que la sécurité de ses voisins dépendait de la stabilité de ses voisins.

Allemagne

Au cours de son entretien avec le chancelier allemand Friedrich Merz, Erdogan a réaffirmé la solidité du partenariat turco-allemand, exprimant le souhait de renforcer la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'énergie et la défense au cours de la nouvelle période.

Le président a réitéré la détermination de la Turquie à renouveler son engagement auprès de l'Union européenne et a appelé l'Union européenne à adopter une approche constructive similaire.

Sur les questions régionales, Erdogan a insisté sur la nécessité d'une paix juste en Ukraine et d'un calme durable entre Israël et l'Iran. Il a également souligné l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et a insisté sur l'importance d'améliorer les conditions socio-économiques en Syrie pour favoriser le retour des réfugiés.



Le chancelier Merz a, pour sa part, salué les efforts diplomatiques de la Turquie, notamment son rôle de médiateur en vue d'un éventuel cessez-le-feu et d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

"Je l'ai remercié pour la volonté de la Turquie d'assumer un rôle de médiateur, notamment en proposant Istanbul ou Ankara comme lieux d'accueil pour une telle réunion", a déclaré M. Merz. "J'ai également demandé au président Erdogan d'exercer son influence sur la Russie et au président russe de s'asseoir à la table des négociations afin qu'après ces trois années et demie de guerre en Ukraine, une solution de paix puisse enfin être trouvée."

Pays-Bas

Le président Erdogan s'est également entretenu avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof, poursuivant ainsi sa série d'entretiens bilatéraux lors du sommet. La rencontre a porté sur les relations bilatérales et les développements régionaux, dans le cadre du programme diplomatique plus large de la Turquie.



Roumanie

Enfin, Erdogan a rencontré le président roumain Nicusor Dan en marge du sommet de l'OTAN, et les deux dirigeants ont évoqué leurs relations bilatérales et les perspectives de coopération accrue entre Ankara et Bucarest au sein de l’Alliance.