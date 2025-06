Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré mercredi son homologue français Emmanuel Macron, en marge du sommet des dirigeants de l’OTAN à La Haye, aux Pays-Bas.

Au cours de cet échange, Erdogan a souligné la volonté commune de renforcer les relations bilatérales entre la Turquie et la France.

Il a également déclaré que la nouvelle administration syrienne agissait avec prudence pour éviter les conflits régionaux, soulignant que la sécurité d’Israël dépendait de la stabilité de ses voisins.

Se félicitant du récent cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, le président turc a insisté sur la nécessité d’un calme durable, soulignant l’urgence d’un cessez-le-feu permanent à Gaza, alors que la crise humanitaire dans l’enclave palestinienne s’aggrave.

Le président turc a également réaffirmé que l’inclusion des alliés non membres de l’UE dans la nouvelle architecture de sécurité et de défense européenne serait bénéfique, appelant à une approche stratégique et à long terme dans les relations entre la Turquie et l’Union européenne.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série d’entretiens bilatéraux Recep Tayyip Erdogan mène avec plusieurs dirigeants de l'OTAN à La Haye dans le cadre du sommet, qui doit s'achèver ce mercredi.