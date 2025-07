Dans un communiqué, le bureau médiatique du gouvernement de Gaza a annoncé que les deux journalistes palestiniens avaient été tués par l’armée israélienne, sans fournir de détails sur les circonstances ni le lieu précis de leur mort.

Selon des médias locaux, Tamer Al-Za’anin, photoreporter, a été tué par les forces israéliennes à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, lors d’un raid visant à arrêter le Dr. Marwan Al-Hams, directeur des hôpitaux de campagne de Gaza.

Des sources médicales ont également déclaré à l’agence Anadolu que Wala’a Ja’bari avait été tuée mercredi dans une frappe à l’est de Gaza-Ville, avec son mari, leurs quatre enfants et son bébé à naître.

Le bureau des médias a dénoncé “l’assassinat systématique” de journalistes palestiniens à Gaza et appelé les institutions des droits humains et les organisations de presse à “condamner ces crimes répétés contre les journalistes gazaouis”.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 59 200 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Cette offensive militaire a ravagé l’enclave, provoqué l’effondrement du système de santé et entraîné des pénuries alimentaires massives.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice.