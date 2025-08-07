Selon des données officielles relayées par le site IsraelValley et citées par France 24, 82.700 Israéliens ont quitté le pays en 2024, tandis que seulement 56.000 personnes y ont immigré. Pour la première fois depuis plusieurs années, le solde migratoire d’Israël est négatif.

D’après une enquête de l’institut Ci Marketing, 40 % des Israéliens interrogés envisagent de quitter le pays. Les partants sont majoritairement âgés de 25 à 44 ans et disposent souvent d’un niveau d’éducation élevé.

Selon plusieurs sources, dont The Jewish Independent, les personnes qui quittent Israël sont en majorité laïques, diplômées, de classe moyenne ou supérieure, et souvent issues de la population ashkénaze.

Ces profils ont généralement davantage de facilité à s’installer à l’étranger, notamment dans des pays anglophones. Ce phénomène, observé de manière croissante depuis fin 2023, est interprété comme une forme de fuite des cerveaux.

Autoritarisme de Netanyahu



Mais la guerre israélienne à Gaza n’est pas le seul facteur de cette émigration. Les départs avaient commencé à s’accélérer dès 2023, dans le contexte de la réforme judiciaire lancée par le gouvernement Netanyahu, perçue par une partie de la population comme une remise en cause de l’équilibre démocratique du pays.

Cette réforme, qui visait à affaiblir les pouvoirs de la Cour suprême, avait suscité une mobilisation massive dans les grandes villes israéliennes.