La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce dimanche que des dirigeants européens accompagneraient le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec le président Donald Trump.

Cette initiative, liée à la réunion clé prévue lundi à la Maison Blanche, vise manifestement à éviter la répétition de l’échange tendu auquel Zelensky avait été confronté lors de sa rencontre avec Trump en février.

La présence des dirigeants européens aux côtés du président ukrainien, destinée à démontrer le soutien de l’Europe à Kiev, pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes à Kiev comme dans d’autres capitales européennes, selon lesquelles Zelensky risquerait d’être poussé à accepter un accord de paix que Trump affirme vouloir négocier avec la Russie.

Aux côtés de von der Leyen, le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson accompagneront Zelensky lors de son rendez-vous à Washington.

Un format inédit

Cette rencontre marque une première : les alliés européens de Kiev prendront part directement à une discussion bilatérale entre le président américain et son homologue ukrainien.

L’objectif est de coordonner les positions occidentales face aux propositions issues du récent sommet Trump-Poutine en Alaska, qui n’a débouché ni sur un cessez-le-feu ni sur de nouvelles sanctions contre Moscou.