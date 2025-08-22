Le chef de la diplomatie britannique David Lammy a jugé que l'état de famine à Gaza, déclaré vendredi par l'ONU, constituait un "scandale moral", estimant que celle-ci était "totalement évitable".

"Le refus du gouvernement israélien de laisser entrer une aide suffisante à Gaza a provoqué cette catastrophe d'origine humaine. C'est un scandale moral", a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué.



Après des mois de mises en garde humanitaires, l'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine dans le gouvernorat de Gaza (nord), qui fait partie de l’enclave assiégée.



Selon ses experts, plus d'un demi-million de personnes affrontent des conditions "catastrophiques", le niveau de détresse alimentaire le plus élevé du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), caractérisé par la famine et la mort.

"Le gouvernement israélien peut et doit agir immédiatement pour empêcher la situation de se détériorer davantage", en permettant "l'acheminement sans entraves" de nourritures, de carburant ou de médicaments, a déclaré M. Lammy.

Il "doit autoriser l'ONU et les ONG internationales à mener leurs travaux humanitaires vitaux sans obstruction", a-t-il ajouté, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat.