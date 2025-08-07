“Les détails du deal, ce sont 600 milliards de dollars pour investir dans absolument ce que JE veux. N’importe quoi. Je peux faire absolument n’importe quoi avec.”

C’est la teneur d’une interview donnée ce mercredi par Donald Trump à la chaîne CNBC.

Une déclaration qui discrédite encore plus un accord déjà largement critiqué par les Européens. Donald Trump affirme que ces 600 milliards sont un don pour obtenir des taxes moins élevées. La méthode flirte avec le racket et elle remet en cause les termes présentés par la Commission européenne jusqu’à ce jour, et ouvre une phase de grande incertitude.

Selon Bruxelles, l’Union européenne a promis des investissements aux Etats-Unis à hauteur de 600 milliards mais le choix est laissé à la discrétion des sociétés.



Bruxelles avait pourtant, la veille, joué le jeu américain et annoncé mardi 5 août suspendre ses représailles aux droits de douane de Donald Trump, en raison de l’accord commercial noué entre les États-Unis et l’Union européenne (UE).

En Relation TRT Global - Les droits de douane de Trump entrent en vigueur, signant un nouvel ordre commercial





Un accord Etats-Unis-Europe flou

Le soulagement de voir un accord trouvé in extremis, fin juillet, a été remplacé par des incertitudes. Qui va être taxé ?, est la question.

70% des produits européens exportés le sont, pour le reste il y a un flou. Lors de la signature de l’accord, les deux parties ont annoncé une taxe de 15% mais les rodomontades de Donald Trump et les différences d’interprétation entre Bruxelles et Washington laissent planer le doute.

Le secteur pharmaceutique craint d’être laminé, ce qui concerne au premier chef la Belgique. Alors, lorsque le président Trump évoque une taxe de 100 %, voire 250 % ce mercredi, l'incertitude monte d’un cran.

Le secteur de l’acier ne sait pas toujours si tout ou partie de ses produits seront taxés à 15% ou plus.