Les Etats-Unis ont officiellement tiré un trait, jeudi à minuit et une minute, sur des décennies de libre-échange, inaugurant un nouvel ordre mondial du commerce orchestré par le président Donald Trump. Désormais, les importations sont soumises à des droits de douane atteignant en moyenne 17,3 %, contre seulement 2 % en janvier.

Des hausses spectaculaires et une nouvelle cartographie du commerce mondial.

Appliquées à une soixantaine de partenaires commerciaux, ces surtaxes s’étendent désormais de 15 % à 41 %. Parmi les pays touchés : l’Union européenne, le Japon ou encore la Corée du Sud. Ces partenaires stratégiques devront désormais composer avec des hausses significatives, un coup dur pour les échanges transatlantiques et asiatiques.

Selon le Budget Lab de l’Université de Yale, le taux effectif moyen de droits de douane américain atteint aujourd’hui 18,4 %, un niveau jamais observé depuis 1933. Il pourrait frôler les 20 % dans les prochains mois, selon les analystes de Pantheon Macroeconomics.

De nouvelles annonces sont d’ores et déjà prévues. Donald Trump a évoqué l’intention de taxer à hauteur de 100 % certains produits sensibles, notamment les médicaments et les semi-conducteurs, sans toutefois fournir de calendrier précis.

Une diplomatie commerciale sélective

Malgré les promesses de “dizaines d’accords commerciaux”, seuls sept accords ont été conclus, principalement avec l’UE, le Japon, le Royaume-Uni et d’autres alliés traditionnels. Le Mexique a, quant à lui, obtenu un répit : il bénéficie d’un sursis de 90 jours avant l’application des nouvelles taxes, conservant provisoirement le régime préférentiel de l’accord de libre-échange nord-américain (USMCA).

Le Canada, en revanche, a vu la surtaxe sur ses exportations grimper à 35 % au 1er août. Le Premier ministre canadien Mark Carney a tenté de minimiser l’impact, soulignant que plus de 85 % des exportations vers les États-Unis restaient exemptes.