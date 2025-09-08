Ces sources diplomatiques n’ont pas précisé la date, ni les circonstances de cette arrestation, ni l’identité de la personne interpellée, mais, selon le quotidien Le Monde, il s'agit d'un cycliste d'endurance français âgé de 44 ans.
"Sofiane Sehili (...) a été arrêté à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, au terme de son projet de battre le record du monde de la traversée eurasienne à vélo, un parcours reliant Lisbonne à Vladivostok", écrit le journal, précisant qu'il serait "accusé de franchissement illégal de la frontière".
"Notre consulat général à Moscou a pris attache avec les autorités russes et sollicité l'exercice de la protection consulaire", ont simplement précisé les sources diplomatiques à l'AFP.
Le Français, parti de la capitale portugaise le 1er juillet, avait, selon le quotidien sportif L'Equipe, affirmé, le 2 septembre, sur son compte Instagram qu'il était bloqué à la frontière sino-russe après avoir tenté de pénétrer sur le territoire russe deux fois.
Il aurait tenté de passer la frontière avec son vélo, à deux points différents, situés à 200 kilomètres de distance l’un de l’autre. Il regrettait dans cette publication devoir peut-être abandonner son défi: “Échouer si près du but, c’est déchirant. Désormais, j’ai dix mois pour décider si je veux repartir une nouvelle fois pour ce record… ou s’il restera un échec pour toujours”.
Ancien documentaliste au magazine Telerama, Sofiane Sehili s'est spécialisé dans l'ultracyclisme, fait d'épreuves longues de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Sur son site internet, il dit avoir remporté 11 des plus de 25 courses auxquelles il a participé depuis 2016.
En 2017, il a notamment relié Paris à Taïwan (16.000 km) en trois mois.
Un autre Français, Laurent Vinatier, est incarcéré en Russie depuis juin 2024. Il a été condamné fin 2024 à trois ans de prison pour ne pas s’être enregistré comme “agent de l’étranger” et a comparu fin août devant un tribunal pour espionnage. Il travaillait pour une ONG suisse.