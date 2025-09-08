Ces sources diplomatiques n’ont pas précisé la date, ni les circonstances de cette arrestation, ni l’identité de la personne interpellée, mais, selon le quotidien Le Monde, il s'agit d'un cycliste d'endurance français âgé de 44 ans.

"Sofiane Sehili (...) a été arrêté à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, au terme de son projet de battre le record du monde de la traversée eurasienne à vélo, un parcours reliant Lisbonne à Vladivostok", écrit le journal, précisant qu'il serait "accusé de franchissement illégal de la frontière".

"Notre consulat général à Moscou a pris attache avec les autorités russes et sollicité l'exercice de la protection consulaire", ont simplement précisé les sources diplomatiques à l'AFP.

Le Français, parti de la capitale portugaise le 1er juillet, avait, selon le quotidien sportif L'Equipe, affirmé, le 2 septembre, sur son compte Instagram qu'il était bloqué à la frontière sino-russe après avoir tenté de pénétrer sur le territoire russe deux fois.