Gaza: une unité de colons payée 1 800 dollars par jour pour démolir des maisons
D’après Haaretz, les membres de cette milice n’hésitent pas à utiliser des Palestiniens comme boucliers humains,  une pratique contraire au droit international et aux Conventions de Genève.
Des scènes de destruction à Gaza / AA
3 septembre 2025

Un rapport de la presse israélienne révèle l’existence d’une milice composée de colons illégaux de Cisjordanie, engagée dans la bande de Gaza pour démolir des habitations palestiniennes sous la supervision directe de l’armée israélienne.

Selon le quotidien Haaretz, cette unité surnommée “Uriya” est active depuis un an. Ses membres, rémunérés environ 1 800 dollars par jour, sont chargés de raser des maisons et de détruire des tunnels palestiniens à l’aide de bulldozers et d’excavatrices. 

Toujours d’après Haaretz, les miliciens n’hésitent pas à utiliser des Palestiniens comme boucliers humains, une pratique contraire au droit international et aux conventions de Genève.

Le journal relie ce groupe de colons à Betzalel Zini, frère du nouveau chef du Shin Bet (le service de sécurité intérieure israélien), David Zini. Le recrutement s’effectuerait par le biais d’entrepreneurs privés, et les équipes ainsi constituées seraient envoyées à Gaza avec une mission unique, à savoir la destruction.

Sur le terrain, ces “unités de démolition” sont régulièrement aperçues opérant des engins de chantier lourds, effaçant des quartiers entiers déjà fragilisés par des mois de bombardements. Leur action alimente les critiques contre Israël, accusé non seulement de recourir à des milices parallèles, mais aussi de mener une politique systématique d’anéantissement des infrastructures palestiniennes.

Cette révélation risque d’accentuer la controverse autour de la guerre à Gaza, où les accusations de crimes de guerre et de nettoyage ethnique se multiplient à l’encontre des autorités israéliennes.

