Un rapport de la presse israélienne révèle l’existence d’une milice composée de colons illégaux de Cisjordanie, engagée dans la bande de Gaza pour démolir des habitations palestiniennes sous la supervision directe de l’armée israélienne.

Selon le quotidien Haaretz, cette unité surnommée “Uriya” est active depuis un an. Ses membres, rémunérés environ 1 800 dollars par jour, sont chargés de raser des maisons et de détruire des tunnels palestiniens à l’aide de bulldozers et d’excavatrices.

Toujours d’après Haaretz, les miliciens n’hésitent pas à utiliser des Palestiniens comme boucliers humains, une pratique contraire au droit international et aux conventions de Genève.