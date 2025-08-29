Les 1 300 élèves de l’Institut, qui y suivent des cours d’arabe ou de religion, ont été prévenus : les cours ne vont pas reprendre en septembre et leurs cotisations seront remboursées. La mosquée reste, elle, ouverte.



Cette école qui propose des cours sur le temps périscolaire est bien connue des Strasbourgeois et des Schilikois car elle a été fondée il y a près de trente ans. L’institut gère une mosquée et un centre d’apprentissage de la langue arabe et de la religion musulmane.

Un arrêté municipal datant du 11 août a officialisé la fermeture d’une partie de l’Institut Al Andalous, implanté dans le quartier de la Vogelau, à Schiltigheim. Le dossier de mise aux normes est en suspens depuis 2021.

Des dons pour sauver l’institut

Depuis qu'ils ont appris la fermeture, le 8 juillet, les dirigeants de l'institut sont sous le choc. Ayoub Boumaza, actuel responsable de l’Institut, a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour essayer de couvrir les frais.

“Cette fermeture soudaine nous place dans une situation financière extrêmement compliquée. Nous sommes au bord de la faillite à cause des remboursements et des frais de mise aux normes”, a souligné Ayoub Boumaza, qui s’est dit très touché que certains élèves aient fait don de l’argent de leur inscription et que des associations soient venues en aide à l’Institut.