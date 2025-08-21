Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, ce jeudi, qu’il pourrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, mais uniquement après que son pays aura obtenu des garanties de sécurité. Il a cité la Suisse, l’Autriche et la Turquie comme lieux possibles pour cette rencontre

“Nous voulons avoir une compréhension de l’architecture des garanties de sécurité dans les 7 à 10 jours. Et sur cette base, nous visons à tenir une réunion trilatérale” incluant également le président américain Donald Trump, a expliqué Zelenskyy