TURQUIE
1 min de lecture
La Turquie parmi les pays envisagés pour une rencontre Zelensky-Poutine et Trump
La rencontre pourrait avoir lieu dans 7 à 10 jours si des garanties de sécurité sont convenues, affirme Zelensky.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. / AP
21 août 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, ce jeudi, qu’il pourrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, mais uniquement après que son pays aura obtenu des garanties de sécurité. Il a cité la Suisse, l’Autriche et la Turquie comme lieux possibles pour cette rencontre 

“Nous voulons avoir une compréhension de l’architecture des garanties de sécurité dans les 7 à 10 jours. Et sur cette base, nous visons à tenir une réunion trilatérale” incluant également le président américain Donald Trump, a expliqué Zelenskyy 

“La Suisse, l’Autriche – nous sommes d’accord… Pour nous, la Turquie est un pays de l’OTAN et fait partie de l’Europe. Et nous ne nous opposons pas (à cette option)”, a-t-il ajouté en évoquant les lieux possibles de la rencontre.

SOURCE:TRT français et agences
