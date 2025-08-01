"La récente conférence de l'ONU à New York a montré qu'Israël se trouvait de plus en plus en position minoritaire", a déclaré Johann Wadephul avant de s'envoler pour Tel Aviv dans l'après-midi.
"Face aux menaces d'annexion ouvertement proférées par certaines franges du gouvernement israélien, un nombre croissant de pays, y compris européens, sont prêts à reconnaître un État palestinien sans processus de négociation préalable", a-t-il rappelé.
Le ministre a réitéré la position de Berlin selon laquelle "la reconnaissance d'un État palestinien doit intervenir à la fin d'un processus" de négociations, mais en lançant un avertissement aux autorités israéliennes.
"Un tel processus doit maintenant commencer. L'Allemagne ne déviera pas de cet objectif" et "sera forcée de réagir à toute action unilatérale" de la part d'Israël, a-t-il dit.
Puis s'exprimant face à la presse à Jérusalem, il a appelé le gouvernement de Benjamin Netanyahu à "renoncer à toute politique d'expulsion et d'annexion active".
"Je suis venu ici avec l'objectif d'empêcher qu'un fossé ne se creuse entre l'Union européenne et Israël. Ce danger existe et les deux parties doivent contribuer à ce qu'il ne se concrétise pas", a ajouté le ministre.
Soutien fidèle d'Israël du fait de sa responsabilité dans la Shoah, Berlin formule des critiques de plus en plus fermes sur la guerre à Gaza et la situation en Cisjordanie occupée. Le gouvernement de Friedrich Merz est cependant critiqué en Allemagne pour la poursuite des livraisons d'armes à Israël.
"Quête désespérée de nourriture"
M. Wadephul a également appelé le gouvernement israélien à permettre un accès plus large aux convois humanitaires terrestres pour ravitailler la bande de Gaza, en proie à la famine.
"La catastrophe humanitaire dépasse l'imagination", a-t-il dit à la presse.
"Le gouvernement israélien a le devoir d'autoriser rapidement l'acheminement d'une aide humanitaire et médicale suffisante afin d'éviter une mort massive due à la famine", alors que "dans toute la bande de Gaza, des gens souffrent de la faim chaque jour, des femmes, des hommes et des enfants sont tués dans leur quête désespérée de nourriture", selon le ministre.
Après plus de 21 mois de guerre à Gaza, l'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les velléités de responsables israéliens d'annexer ce territoire occupé, la crainte que la création d'un Etat palestinien ne soit physiquement impossible gagne du terrain.
Trois pays membres du G7, France, Royaume-Uni et Canada, ont signalé leur intention de reconnaître l'État palestinien en septembre.
"Seul un acheminement par voie terrestre permettra aux biens humanitaires d'atteindre la population en quantité suffisante", a indiqué M. Wadephul.
L'Allemagne a envoyé mercredi deux avions de transport militaire A400M en Cisjordanie pour qu'ils larguent de l'aide sur Gaza.