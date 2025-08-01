"La récente conférence de l'ONU à New York a montré qu'Israël se trouvait de plus en plus en position minoritaire", a déclaré Johann Wadephul avant de s'envoler pour Tel Aviv dans l'après-midi.

"Face aux menaces d'annexion ouvertement proférées par certaines franges du gouvernement israélien, un nombre croissant de pays, y compris européens, sont prêts à reconnaître un État palestinien sans processus de négociation préalable", a-t-il rappelé.

Le ministre a réitéré la position de Berlin selon laquelle "la reconnaissance d'un État palestinien doit intervenir à la fin d'un processus" de négociations, mais en lançant un avertissement aux autorités israéliennes.

"Un tel processus doit maintenant commencer. L'Allemagne ne déviera pas de cet objectif" et "sera forcée de réagir à toute action unilatérale" de la part d'Israël, a-t-il dit.

Puis s'exprimant face à la presse à Jérusalem, il a appelé le gouvernement de Benjamin Netanyahu à "renoncer à toute politique d'expulsion et d'annexion active".

"Je suis venu ici avec l'objectif d'empêcher qu'un fossé ne se creuse entre l'Union européenne et Israël. Ce danger existe et les deux parties doivent contribuer à ce qu'il ne se concrétise pas", a ajouté le ministre.

Soutien fidèle d'Israël du fait de sa responsabilité dans la Shoah, Berlin formule des critiques de plus en plus fermes sur la guerre à Gaza et la situation en Cisjordanie occupée. Le gouvernement de Friedrich Merz est cependant critiqué en Allemagne pour la poursuite des livraisons d'armes à Israël.