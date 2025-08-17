La mobilisation citoyenne exerce une pression directe sur le gouvernement israélien pour plus de transparence sur les négociations en cours et une gestion efficace de la crise.
Tel Aviv a été le théâtre de manifestations massives samedi, rassemblant des dizaines de milliers de citoyens israéliens. Les participants, venus de tous horizons sociaux et politiques, ont défilé pour réclamer la libération immédiate des otages retenus par le Hamas à Gaza et pour appeler à la fin de la guerre.
Parmi les manifestants se trouvaient des familles d’otages, des étudiants et des militants associatifs. Les pancartes brandies exprimaient des messages variés : retour des otages, fin des bombardements, et exigence d’un engagement politique clair pour protéger les civils.
Plusieurs figures politiques et leaders associatifs ont pris la parole lors du rassemblement insistant sur l’urgence d’une action diplomatique et humanitaire afin d’assurer un retour rapide des otages et de “réduire les pertes civiles des deux côtés israélien et palestinien”.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejoint des ministres du gouvernement et des députés de la coalition pour critiquer les grèves et manifestations nationales.
“Ceux qui appellent aujourd’hui à mettre fin à la guerre sans vaincre le Hamas ne font pas seulement renforcer la position de ce dernier, mais retardent également la libération de nos otages”, a déclaré Netanyahu dans un communiqué lors de la réunion du cabinet gouvernemental dimanche.
Une pression croissante sur le gouvernement israélien
La mobilisation citoyenne marque également une pression directe sur le gouvernement israélien pour plus de transparence sur les négociations en cours et une gestion efficace de la crise. Les organisateurs ont averti que si aucune avancée concrète n’était obtenue pour la libération des otages, d’autres manifestations seraient organisées dans les jours à venir.
La police israélienne, déployée en nombre pour sécuriser la marche, n’a rapporté aucun incident majeur. Les organisateurs ont insisté sur le caractère strictement pacifique de l’événement, précisant que l’objectif était de sensibiliser l’opinion publique et de faire pression sur les décideurs politiques plutôt que de provoquer des confrontations.
Cette manifestation s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes et attire l’attention au-delà des frontières israéliennes. Elle illustre le sentiment d’urgence au sein de la population civile, qui réclame non seulement la fin des hostilités mais aussi des garanties pour éviter que la violence ne se poursuive et ne touche davantage de civils innocents.