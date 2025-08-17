La mobilisation citoyenne exerce une pression directe sur le gouvernement israélien pour plus de transparence sur les négociations en cours et une gestion efficace de la crise.

Tel Aviv a été le théâtre de manifestations massives samedi, rassemblant des dizaines de milliers de citoyens israéliens. Les participants, venus de tous horizons sociaux et politiques, ont défilé pour réclamer la libération immédiate des otages retenus par le Hamas à Gaza et pour appeler à la fin de la guerre.

Parmi les manifestants se trouvaient des familles d’otages, des étudiants et des militants associatifs. Les pancartes brandies exprimaient des messages variés : retour des otages, fin des bombardements, et exigence d’un engagement politique clair pour protéger les civils.

Plusieurs figures politiques et leaders associatifs ont pris la parole lors du rassemblement insistant sur l’urgence d’une action diplomatique et humanitaire afin d’assurer un retour rapide des otages et de “réduire les pertes civiles des deux côtés israélien et palestinien”.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejoint des ministres du gouvernement et des députés de la coalition pour critiquer les grèves et manifestations nationales.

“Ceux qui appellent aujourd’hui à mettre fin à la guerre sans vaincre le Hamas ne font pas seulement renforcer la position de ce dernier, mais retardent également la libération de nos otages”, a déclaré Netanyahu dans un communiqué lors de la réunion du cabinet gouvernemental dimanche.

Une pression croissante sur le gouvernement israélien