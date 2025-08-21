Kick Français a présenté ses condoléances sur son compte X deux jours après la mort du streamer français. La société explique avoir banni, le temps de l’enquête, les comparses du streamer qui partageaient le direct avec lui, Naruto Vie et Safine, et annonce lancer une révision complète de ses contenus en français.

Ce message n’est pas du goût de nombreux internautes. Les commentaires vont des accusations d’hypocrisie au rappel des bénéfices réalisés par la plateforme avec les contenus de Jean Pormanove. L’influenceur était l’un des plus suivis sur Kick France.

Un internaute écrit ainsi : “Vous étiez parfaitement au courant, en effet des dirigeants de Kick France étaient régulièrement présents sur SON CONTENU (Lives, rediffs, clips, réseaux), pendant que ce pauvre homme subissait son CALVAIRE, au quotidien, tout au long de ces années !”.

L’indignation est aussi celle des élus qui découvrent les humiliations subies en direct par JP. Une enquête judiciaire a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et la ministre déléguée chargée du Numérique a alerté l’Arcom et le site de signalement Pharos qui examine les contenus et comportements illicites en ligne.

De nombreux élus ont demandé une plus grande sévérité vis-à-vis des plateformes numériques. Le député socialiste Arthur Delaporte, spécialiste des réseaux sociaux et président de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, estime, lui, que l’arsenal législatif est suffisant et qu’il doit surtout être appliqué. Il répète depuis lundi que l’Arcom ne dispose que de 23 personnes pour vérifier les contenus sur les réseaux, d’où des délais de traitement de plus de six mois.

Une enquête est en cours

Fausse tentative d’étranglement, jet de peinture ou d’eau, gifles, tout cela au nom de la “rigolade” pour faire le buzz et faire grimper la cagnotte en ligne. Lorsqu’il est décédé près de Nice, Raphaël était dans un direct qui durait depuis 12 jours.