Une nouvelle mairie française est contrainte de retirer un signe de soutien au peuple palestinien. Après les drapeaux palestiniens déployés à Besançon, Saint-Denis, Gennevilliers, Mitry-Mory, c’est désormais la ville d’Avion (Pas-de-Calais) qui se voit rappelée à l’ordre par le tribunal administratif.

Le 10 août, le maire communiste d’Avion publie sur les réseaux sociaux une photo de la banderole, accrochée depuis près d’un mois. Alertée par le député du Rassemblement national de la circonscription, la préfecture a saisi le tribunal administratif au nom de la neutralité du service public.

Mais cette fois, il ne s’agissait ni d’un drapeau palestinien ni d’un drapeau israélien comme à Nice, mais d’un appel à la paix, un appel au cessez-le-feu. S’il y a un drapeau, c’est celui de la paix : une colombe sur fond de bandes multicolores, et non celui d’un État.



En Relation TRT Global - France: la ville de Saint-Denis hisse le drapeau palestinien sur la façade de sa mairie

Le principe de neutralité à géométrie variable

Après la décision du tribunal, la mairie a décidé de ne pas abdiquer et a déplacé la banderole à l’entrée de la ville, lundi soir. Le message “Cessez-le-feu immédiat. Pour le respect du droit international. Stop aux massacres à Gaza !” a été décroché et déplacé dimanche, devant 400 personnes.

Dans une interview dans le journal l’Humanité, le maire Jean Létoquart rappelle l’engagement de sa commune pour la paix. “Nous l’avons fait pour l’Ukraine, par exemple. Je l’ai fait aussi, et nul ne peut l’ignorer, le 7 octobre 2023 lors de l’attaque (...) du Hamas. Ce qui est affiché ici n’est pas partial“.

Et Jean Létoquart de souligner que la Cour pénale internationale a tranché en émettant un mandat d’arrêt contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Ce nouvel épisode illustre l’ambiance partiale qui règne en France. Chaque commune qui a fait montre d’un soutien pour Gaza s’est systématiquement vue sanctionnée par le tribunal administratif après la dénonciation d’élus de droite ou d’organisations sionistes.

Par contre, Christian Estrosi, le maire de Nice, a pu afficher six drapeaux israéliens sur le fronton de sa mairie pendant plus d’une année, sans que le tribunal administratif ne trouve rien à dire, même après qu’une citoyenne ait porté plainte. Les juges n’ont réagi qu’en juin dernier, vingt mois après l’accrochage.

En tout cas, ce type d’affaire occupe les tribunaux administratifs depuis des mois, à tel point qu’une publication juridique “Le club des juristes” s’est posé la question dans leur publication début juillet : un maire peut-il, ou non, accrocher un drapeau sur sa mairie, autre que le drapeau français ou européen ? Pour ces juristes, la réponse est oui.