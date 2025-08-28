UNION EUROPÉENNE
Dans une lettre conjointe adressée à la haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, la Suède et les Pays-Bas affirment qu'Israël n'a pas mis en œuvre l'accord de juillet sur l'augmentation de l'aide à Gaza.
La Suède et les Pays-Bas pressent l'UE de suspendre ses échanges commerciaux avec Israël
Dans une lettre conjointe adressée à la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, et diffusée par la chaîne irlandaise RTE News, les deux pays ont  accusé Israël de ne pas avoir mis en œuvre l'accord de juillet conclu avec l'UE sur l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza.

L'accord de juillet, conclu entre Kallas et le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, avait auparavant empêché une série de sanctions possibles contre Tel-Aviv, notamment la suspension du volet commercial de l'accord d'association UE-Israël.

Dans leur lettre, les ministres des Affaires étrangères néerlandais et suédois ont déclaré qu'ils "soutenaient désormais la suspension du chapitre commercial de l'accord d'association UE-Israël et appelaient la Commission (européenne) à présenter une proposition à cette fin".

Les ministres ont également appelé à des sanctions ciblées contre "les ministres israéliens extrémistes qui encouragent les activités de colonisation illégales et œuvrent activement contre une solution négociée à deux États".

Ils ont également exhorté Kallas à fournir une analyse écrite du respect par l’UE de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) de 2024 sur l’occupation des Territoires palestiniens par Israël.

Les deux ministres ont qualifié d’"inacceptable et de violation flagrante du droit international" l’approbation par le Conseil supérieur de planification israélien du plan de construction E1, qui étendrait une colonie juive en Cisjordanie occupée et perturberait gravement la continuité de tout futur État palestinien.

Israël a tué près de 63 000 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023. La guerre a dévasté l’enclave, qui est confrontée à la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la CIJpour sa guerre contre l’enclave.


SOURCE:TRT français et agences
