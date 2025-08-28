Dans une lettre conjointe adressée à la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, et diffusée par la chaîne irlandaise RTE News, les deux pays ont accusé Israël de ne pas avoir mis en œuvre l'accord de juillet conclu avec l'UE sur l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza.

L'accord de juillet, conclu entre Kallas et le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, avait auparavant empêché une série de sanctions possibles contre Tel-Aviv, notamment la suspension du volet commercial de l'accord d'association UE-Israël.

Dans leur lettre, les ministres des Affaires étrangères néerlandais et suédois ont déclaré qu'ils "soutenaient désormais la suspension du chapitre commercial de l'accord d'association UE-Israël et appelaient la Commission (européenne) à présenter une proposition à cette fin".

Les ministres ont également appelé à des sanctions ciblées contre "les ministres israéliens extrémistes qui encouragent les activités de colonisation illégales et œuvrent activement contre une solution négociée à deux États".

Ils ont également exhorté Kallas à fournir une analyse écrite du respect par l’UE de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) de 2024 sur l’occupation des Territoires palestiniens par Israël.