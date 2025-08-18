Un nouveau projet de colonisation israélien risque de déplacer de force environ 7 000 résidents palestiniens en Cisjordanie occupée, a averti lundi le bureau du gouverneur de Jérusalem.
La semaine dernière, le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, également chargé des activités de colonisation au sein du ministère de la Défense, a approuvé des plans de construction de plus de 6 900 logements pour colons dans et autour de la colonie de Ma'ale Adumim.
Selon Smotrich, le projet E1 vise à relier Ma'ale Adumim à Jérusalem, ce qui romprait la continuité territoriale palestinienne entre Ramallah et Bethléem.
Dans un communiqué, le bureau du gouverneur de Jérusalem a précisé lundi que 22 communautés bédouines de la région seraient directement affectées par le projet de colonisation, en particulier celles de Jabal al-Baba et de Wadi Jamil, qui se retrouveraient isolées de la ville voisine d'Al-Eizariya.
Les Nations Unies ont toujours considéré les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé comme illégales au regard du droit international et comme un obstacle majeur à une solution viable à deux États.
Un "coup fatal"
Selon les médias israéliens, la décision d'Israël de relancer le projet E1 devrait exacerber les tensions avec les Palestiniens et la communauté internationale.
L’ONG israélienne de défense des droits de l’homme La Paix Maintenant a qualifié ce projet de "coup fatal" à la solution à deux États, avertissant qu'il diviserait la Cisjordanie et isolerait davantage Jérusalem-Est.
Selon les observateurs, ce regain d'intérêt pour le projet semble être une réponse aux récentes annonces de pays, dont le Royaume-Uni, la France et l'Australie, de leur intention de reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en septembre.
Les Palestiniens soulignent que Jérusalem-Est demeure la capitale de leur futur État, conformément aux résolutions internationales rejetant l'occupation israélienne de 1967 et l'annexion de la ville en 1980.
Depuis octobre 2023, au moins 1 014 Palestiniens ont été tués et plus de 7 000 blessés en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes et des colons illégaux, selon le ministère palestinien de la Santé.
En juillet 2024, la Cour internationale de Justice a rendu un avis consultatif jugeant illégale l’occupation israélienne du territoire palestinien, et exigeant l'évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.