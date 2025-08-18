Un nouveau projet de colonisation israélien risque de déplacer de force environ 7 000 résidents palestiniens en Cisjordanie occupée, a averti lundi le bureau du gouverneur de Jérusalem.

La semaine dernière, le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, également chargé des activités de colonisation au sein du ministère de la Défense, a approuvé des plans de construction de plus de 6 900 logements pour colons dans et autour de la colonie de Ma'ale Adumim.

Selon Smotrich, le projet E1 vise à relier Ma'ale Adumim à Jérusalem, ce qui romprait la continuité territoriale palestinienne entre Ramallah et Bethléem.

Dans un communiqué, le bureau du gouverneur de Jérusalem a précisé lundi que 22 communautés bédouines de la région seraient directement affectées par le projet de colonisation, en particulier celles de Jabal al-Baba et de Wadi Jamil, qui se retrouveraient isolées de la ville voisine d'Al-Eizariya.

Les Nations Unies ont toujours considéré les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé comme illégales au regard du droit international et comme un obstacle majeur à une solution viable à deux États.



Un "coup fatal"