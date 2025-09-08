Une fusillade a eu lieu dans le nord de Jérusalem ce lundi matin, faisant au moins cinq morts et une quinzaine de blessés, selon un bilan encore provisoire de la police et des autorités sanitaires israéliennes.

D’après les premiers éléments partagés par la police, les assaillants ont ouvert le feu sur un bus dans le quartier très fréquenté de Ramot. La panique s’est rapidement emparée des lieux, tandis que les forces de sécurité israéliennes bouclaient la zone. Les auteurs de l’attaque auraient été “neutralisés”, mais leurs identités et motivations restent pour l’heure incertaines.

La radio de l’armée israélienne a indiqué que les deux auteurs seraient venus de la Cisjordanie, d’une localité près de Ramallah.

Des blessés dans un état critique