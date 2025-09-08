POLITIQUE
2 min de lecture
Fusillade à Jérusalem: au moins cinq morts et une quinzaine de blessés
Cette attaque, qui intervient alors qu’Israël intensifie sa guerre meurtrière à Gaza, pourrait servir de prétexte à une nouvelle vague de répression dans les territoires occupés.
Fusillade à Jérusalem: au moins cinq morts et une quinzaine de blessés
Une fusillade à Jérusalem a coûté la vie à au moins cinq personnes / AP
8 septembre 2025

Une fusillade a eu lieu dans le nord de Jérusalem ce lundi matin, faisant au moins cinq morts et une quinzaine de blessés, selon un bilan encore provisoire de la police et des autorités sanitaires israéliennes.

D’après les premiers éléments partagés par la police, les assaillants ont ouvert le feu sur un bus dans le quartier très fréquenté de Ramot. La panique s’est rapidement emparée des lieux, tandis que les forces de sécurité israéliennes bouclaient la zone. Les auteurs de l’attaque auraient été “neutralisés”, mais leurs identités et motivations restent pour l’heure incertaines.

La radio de l’armée israélienne a indiqué que les deux auteurs seraient venus de la Cisjordanie, d’une localité près de Ramallah.

Des blessés dans un état critique

Recommandé

Les équipes de secours israéliennes ont immédiatement déployé d’importants moyens pour évacuer les victimes. Plusieurs blessés sont dans un état grave, laissant craindre un bilan plus lourd dans les prochaines heures.

Suite à la fusillade, toutes les entrées de Jérusalem ont été fermées, alors que lescommandants de l'armée et de la police tiennent une réunion pour évaluer la situation.

Cette attaque qui intervient alors qu’Israël intensifie sa guerre meurtrière à Gaza, pourrait servir de prétexte à une nouvelle vague de répression dans les territoires occupés.

SOURCE:TRT français et agences
