Le port altier, le regard profond et le sourire bienveillant : malgré plus de deux heures de conférence sur la Palestine occupée à Paris, en cette soirée du 11 mars, Rima Hassan prend le temps d’échanger avec ses nombreux admirateurs venus la saluer. Pourtant, la députée européenne La France Insoumise (LFI) doit impérativement repartir pour Bruxelles le lendemain matin pour remplir ses obligations parlementaires. Un agenda serré qui ne l’a pas empêchée de répondre au micro de TRT Français afin d’évoquer le génocide à Gaza, le racisme anti-palestinien en France, l’avenir de son pays dévasté par la guerre et, pudiquement, la violence des attaques qu’elle subit, mais qui semblent glisser sur elle.

La juriste franco-palestinienne incarne en effet une résistance intellectuelle et militante acharnée en faveur de la cause palestinienne. Élue en 2024 sur la liste de LFI, elle utilise son mandat pour briser le silence entourant le conflit israélo-palestinien, et ce malgré des attaques incessantes et un climat politique hostile.

TRT Global - Gaza: Rima Hassan interdite d’entrée en Israël TRT Global - Le ministère de l'Intérieur israélien a annoncé lundi dans un communiqué que l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan avait été refoulée après avoir tenté d'entrer en Israël, dans le cadre d'une visite d'une délégation du Parlement européen. 🔗

Un mandat politique comme tribune face au silence

Ainsi, pour Rima Hassan, le Parlement européen est un espace de combat crucial pour contrer la criminalisation de la cause palestinienne. "Je ne sais pas comment j’arrive à tenir", confie-t-elle, soulignant le poids de l’adversité. Mais c’est précisément ce mandat qui lui offre une tribune : "Je suis allée dans cet espace de pouvoir, de décision, pour porter cette cause qui, justement, a vocation à être silenciée, à être criminalisée, à être tue, écrasée". Elle y déploie un plaidoyer constant, rencontrant des associations et rédigeant des rapports, tout en étant consciente de son privilège : "Je suis extrêmement privilégiée de par cette place".

Pourtant, l’environnement devient de plus en plus hostile. "Nous avons très peu de relais, très peu de soutien", déplore-t-elle, évoquant d’espaces politiques marqués par "l’adversité politique". Mais cette opposition nourrit sa détermination : "Ce qui nous fait tenir, je crois que c’est aussi l’adversité". Face à ses détracteurs, souvent issus de l’extrême droite européenne montante, elle assume fièrement son rôle de cible : "Je suis très heureuse qu’ils m’identifient comme étant leur ennemi".

TRT Global - Rima Hassan: la libération peut s'opérer dans les moments les plus chaotiques TRT Global - Menacée d’être déchue de sa nationalité française, victime de menaces de mort, accusée d’antisémitisme : malgré l’infâmie qui s’abat sur elle, la députée européenne Rima Hassan ne cède rien 🔗

Trump, Gaza et l’impossible déportation : "Le peuple palestinien ne sera pas délogé"

Jusqu’ici calme et posée, l’eurodéputée sort soudainement de ses gonds quand la potentielle mise en œuvre du plan de déportation de la population de Gaza envisagé par Donald Trump est évoquée. À peine la formulation de la question est-elle esquissée que l’eurodéputée LFI objecte un non catégorique : "Non, non, c’est impossible !".

Face à la possible expulsion des Palestiniens de Gaza vers l’Égypte ou d’autres pays arabes, Rima Hassan réagit avec véhémence. Pour elle, cette proposition relève d’une "politique de nettoyage ethnique" et d’un déni de l’attachement viscéral des Gazaouis à leur terre. "Le peuple palestinien, personne n’arrivera à le déloger", affirme-t-elle, rappelant que malgré les bombardements, "dès qu’il y a eu le cessez-le-feu, ils sont tous remontés vers les ruines de leurs maisons".

Elle puise dans l’histoire pour expliquer cette résilience : "La Nakba éclaire tout. Beaucoup de Palestiniens ont retenu la leçon de 1948 : une fois que nous quittons la Palestine, tout sera fait pour nous empêcher de revenir". Face aux pressions supposées sur les États arabes, elle reste sceptique : "C’est impossible. […] L’opinion mondiale a partagé son indignation.” Pour elle, les peuples arabes, pour qui la Palestine est "la mère de toutes les luttes", ne toléreraient pas une telle trahison.

TRT Global - Évacuer Gaza, Trump veut recycler un vieux rêve sioniste TRT Global - Dans son désir de déporter les habitants de Gaza dans des pays voisins, Donald Trump recycle un vieux rêve sioniste qui s’est toujours brisé sur le socle de la résistance palestinienne. 🔗

Algérie-Palestine : la libération naît dans le chaos

Rima Hassan établit un parallèle saisissant entre la Palestine et la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962). Elle rappelle que la décolonisation de l’Algérie s’est structurée "après les massacres de Sétif" de 1945, dans un contexte de violence extrême. "La libération peut très bien s’opérer dans les moments les plus chaotiques", insiste-t-elle, citant aussi l’exemple sud-africain.

Pour elle, le chaos actuel en Palestine pourrait annoncer un tournant : "C’est quand l’adversaire colonial est secoué dans sa position dominante qu’il faut poursuivre le combat". Elle y voit un "processus de décolonisation" inévitable, bien que "coûteux en vies humaines". Un espoir qu’elle érige en devoir : “Résister, c’est pouvoir espérer dans le chaos".

Rima Hassan approfondit son analyse en soulignant un paradoxe porteur d’espoir : la fragilisation des systèmes oppressifs annonce leur chute. "C'est justement au moment où nous arrivons à un état de panique totale politique et morale de l’État colonial […] que c'est le signe du premier pas pour la libération", explique-t-elle. Pour elle, les excès de violence et les propositions radicales, comme celles de Trump, trahissent une "peur de perdre l’emprise" sur un peuple insoumis. Cette panique, ajoute-t-elle, est le miroir d’une résistance qui gagne du terrain : "Quand l’adversaire colonial n’est plus confortable, qu’il est secoué, c’est là qu’il faut s’accrocher". Une conviction forgée dans l’histoire des luttes anticoloniales, où chaque tentative de briser les résistances a finalement accéléré leur victoire.

TRT Global - Jean-Michel Apathie: “La France a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie” TRT Global - “Ce que nous avons fait, c’est que les villageois algériens se réfugiaient dans des grottes, on a muré les grottes, on a mis du bois devant les grottes, on a allumé du feu et on les a asphyxiés”, a dénoncé sur RTL, Jean-Michel Apathie . 🔗

"Résister, c’est refuser la paralysie"

Face aux appels à la résignation, Rima Hassan oppose donc une résistance active. "Il faut plus que jamais espérer. C’est presque un devoir", lance-t-elle, rejetant la "paralysie intellectuelle" que cherchent à imposer les récits dominants. Son message est clair : l’espoir est une arme. "Même si ma maison est détruite, je resterai là", répète-t-elle, en écho aux Gazaouis.

En liant passé et présent, luttes arabes et universalisme, Rima Hassan incarne une voix dérangeante mais essentielle. Dans un Parlement européen souvent silencieux sur la cause palestinienne, elle rappelle que les combats les plus justes naissent souvent des adversités les plus féroces.