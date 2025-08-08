“Ses actions sont des violations graves et répétées du droit international humanitaire", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

La Slovénie "ne doit pas faire partie d'une chaîne qui ferme les yeux" sur "les constructions illégales, les expropriations et les expulsions", a-t-il ajouté.

Le gouvernement examine aussi "l'interdiction d'exporter des marchandises destinées à des colonies illégales" et "décidera plus tard de nouvelles mesures".

Selon l'agence de presse STA qui cite une déclaration du gouvernement slovène datant de janvier, la Slovénie n'a rien importé en provenance des colonies israéliennes, illégales au regard du droit international, en 2022 et 2024.