La Slovénie interdit les importations en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée
La Slovénie a annoncé l'interdiction des importations en provenance des colonies implantées en Cisjordanie occupée, en "réaction claire à la politique du gouvernement israélien qui sape les possibilités de paix durable".
Le Premier ministre slovène Robert Golob lors d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles. / Reuters
il y a 12 heures

“Ses actions sont des violations graves et répétées du droit international humanitaire", a déclaré le gouvernement dans un communiqué. 

La Slovénie "ne doit pas faire partie d'une chaîne qui ferme les yeux" sur "les constructions illégales, les expropriations et les expulsions", a-t-il ajouté.

Le gouvernement examine aussi "l'interdiction d'exporter des marchandises destinées à des colonies illégales" et "décidera plus tard de nouvelles mesures".

Selon l'agence de presse STA qui cite une déclaration du gouvernement slovène datant de janvier, la Slovénie n'a rien importé en provenance des colonies israéliennes, illégales au regard du droit international, en 2022 et 2024.

En 2023, les importations s'élevaient à environ 2.000 euros. 

Les exportations concernent des équipements médicaux et des médicaments.

En juillet, la Slovénie avait annoncé l'interdiction du commerce d'armes avec Israël en raison de la guerre dans Gaza, jugeant l'Union européenne "incapable de prendre" une telle mesure.

Ce pays de l'Otan avait interdit à deux ministres israéliens d'extrême droite d'entrer sur son territoire, les accusant d'avoir eu des "déclarations génocidaires". 

Ljubljana avait également reconnu un État de Palestine en juin 2024.

