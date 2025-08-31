Lors d’une rencontre avec le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, ce dimanche à Tianjin, en Chine, Erdogan a indiqué que la Turquie se trouvait sur la même ligne que le Pakistan face au génocide israélien, selon un communiqué de la Direction turque de la communication de la présidence publié sur le réseau social turc NSosyal.

“Le président Erdogan a souligné qu’Israël cherchait à étendre sa politique de génocide à Gaza, rappelé que la Turquie se plaçait sur la même ligne que le Pakistan face à ce génocide et déclaré que les deux pays poursuivraient leur travail en coordination”, indique le communiqué.

Les deux dirigeants ont également discuté des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et mondiales.

