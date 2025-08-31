POLITIQUE
2 min de lecture
Erdogan: Ankara et Islamabad vont continuer à coopérer contre la politique d’Israël à Gaza
Ankara se félicite du développement des relations entre le Pakistan et la République turque de Chypre du Nord, a déclaré le président turc Erdogan au Premier ministre pakistanais.
Le président turc Erdogan rencontre le PM pakistanais en marge du sommet de l'OCS / AA
31 août 2025

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, ce dimanche à Tianjin, en Chine, Erdogan a indiqué que la Turquie se trouvait sur la même ligne que le Pakistan face au génocide israélien, selon un communiqué de la Direction turque de la communication de la présidence publié sur le réseau social turc NSosyal.

“Le président Erdogan a souligné qu’Israël cherchait à étendre sa politique de génocide à Gaza, rappelé que la Turquie se plaçait sur la même ligne que le Pakistan face à ce génocide et déclaré que les deux pays poursuivraient leur travail en coordination”, indique le communiqué.

Les deux dirigeants ont également discuté des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et mondiales.

 Solidarité

Exprimant la satisfaction d’Ankara quant au développement des relations entre le Pakistan et la République turque de Chypre du Nord (RTCN), Erdogan a déclaré que la solidarité démontrée à cet égard était appréciée.

La Turquie et le Pakistan œuvrent au renforcement de leur coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’énergie, la défense et la sécurité, a-t-il ajouté.

Il a également souligné que l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie étaient indispensables pour la Turquie et a affirmé qu’Ankara s’opposait fermement à toute attitude ou action visant à déstabiliser la Syrie.

Le président turc et le Premier ministre pakistanais sont en visite en Chine pour participer à la 25e réunion du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin.

SOURCE:TRT français et agences
