Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti que les tensions géopolitiques s’aggravent rapidement au Moyen-Orient, alimentées, selon lui, par l’élargissement de la campagne militaire israélienne au-delà de Gaza.



“Nous voyons clairement que les risques géopolitiques, qui ont commencé avec un génocide à Gaza, se sont accrus avec les attaques d’Israël contre le Liban, le Yémen, l’Iran et la Syrie”, a déclaré Erdogan lors d’un discours prononcé vendredi à Istanbul.

Présentant les bouleversements régionaux comme une menace pour la stabilité et la sécurité, Erdogan a insisté sur la nécessité pour la Turquie d’agir avec détermination.



“Alors que de nouveaux plans se trament dans notre région, la sagesse d’État impose à la Turquie de prendre des mesures fermes pour déjouer ces complots”, a-t-il affirmé.

Le rôle de la Turquie comme acteur clé de la paix régionale



Erdogan a également souligné le rôle croissant de la Turquie dans la diplomatie : “La Turquie devient un acteur recherché aux tables de négociation”, a-t-il affirmé, alors qu’Ankara cherche à se positionner comme médiateur de premier plan dans un contexte d’alliances changeantes et de conflits intensifiés.