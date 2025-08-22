Selon plusieurs médias, Israël et les Etats-Unis s'opposent à l'extension du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), déployée à la frontière libanaise avec Israël depuis 1978.

La résolution qui sera étudiée lundi 25 août prolongerait le mandat de la FINUL jusqu'au 31 août 2026, tout en exprimant "l'intention (du Conseil) de travailler à un retrait". Cette année supplémentaire devrait permettre au gouvernement libanais d’asseoir sa reprise de contrôle sur le sud du pays.

Le gouvernement libanais a officiellement demandé ce mardi le maintien de la force d’interposition au nom de la stabilité du pays. "Toute limitation temporelle du mandat de la FINUL (...) aurait un impact négatif sur la situation, alors qu'Israël continue d'occuper certaines portions du territoire libanais", a déclaré le président libanais Joseph Aoun.

Le cessez-le-feu signé prévoit un retour de l’armée libanaise dans le sud et le désarmement du Hezbollah. Le cabinet libanais (gouvernement) a chargé la semaine dernière l’armée d’élaborer un plan complet de désarmement et a appelé à un contrôle exclusif de toutes les armes par l’État mais le secrétaire général du Hezbollah libanais, Naim Qassem, a déclaré vendredi dernier que son mouvement ne remettrait pas ses armes tant qu’Israël continuerait d’exister.

Il a tenu ces propos dans un discours télévisé à l’occasion de la commémoration du 40e jour du décès d’Imam Hussein, dans la ville orientale libanaise de Baalbek.