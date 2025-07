Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a annoncé ce mercredi matin qu’une perquisition était en cours au siège de son parti. L’opération qui aurait débuté à 8h50 mobilise, selon lui, “une vingtaine de policiers de la Brigade financière, armés et équipés de gilets pare-balles”, accompagnés de deux juges d’instruction.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, Bardella dénonce un “harcèlement” politique et un “acharnement jamais vu sous la Ve République”. Il affirme que tous les mails, documents et pièces comptables du RN sont en cours de saisie, “sans qu’aucune information précise n’ait été communiquée sur les motifs exacts de cette perquisition”.

Le président du RN indique également que l’ensemble des dossiers relatifs aux dernières campagnes électorales – régionales, présidentielles, législatives et européennes – a été saisi par les enquêteurs.

“Cette opération spectaculaire et sans précédent constitue une grave atteinte au pluralisme politique et à l’alternance démocratique. Jamais un parti d’opposition n’a été soumis à un tel niveau de pression sous la Ve République”, conclut-il.

Le Parquet européen a annoncé ce 8 juillet avoir ouvert une enquête sur le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ainsi que sur certains de ses alliés d’extrême droite à Bruxelles, soupçonnés de détournements financiers.

Avec ses partenaires de l’ex-groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen, le parti français est suspecté d’avoir "indûment dépensé" plus de 4,3 millions d’euros entre 2019 et 2024, selon un rapport de la direction des affaires financières de l’institution, révélé par plusieurs médias début juillet.

Lire aussi: Scandale à l’UE: le RN aurait encore détourné des fonds européens