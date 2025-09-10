Le nouveau Premier ministre fraîchement nommé, fait son baptême dans la pagaille. Au premier jour de son nouveau mandat, Sébastien Lecornu est d’emblée confronté à une des plus grandes contestations populaires que la France ait connue depuis le mouvement des gilets jaunes.

Mardi soir, le président français a nommé ce fidèle de longue date au poste de Premier ministre en remplacement du centriste François Bayrou, démissionnaire après la chute lundi de son gouvernement lors d'un vote de confiance des députés sur son plan de désendettement du pays.

Il devient le septième Premier ministre d'Emmanuel Macron, et le cinquième depuis le début de son second quinquennat en 2022. Du jamais-vu dans une Ve République longtemps réputée pour sa stabilité mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, qui n'a pas permis de dégager une majorité.



A 39 ans, Lecornu, inamovible au gouvernement depuis 2017, a monté les échelons jusqu'à devenir ministre des Armées, un portefeuille ultrasensible en temps de guerre en Ukraine, et s'est imposé comme un fidèle et un intime du chef de l'Etat.

Mais il semble qu’il s’agit davantage d’une bombe à retardement que d’un cadeau que le président de la République a laissé dans les bras de Lecornu, qui peut à tout moment être une des nouvelles victimes de la crise d’ingouvernabilité macroniste.

“Tout bloquer”

Dès le premier jour de son nouveau mandat, de nombreux incidents ont déjà éclaté à l'occasion du mouvement du 10 septembre appelant à “bloquer la France”.

Ce mercredi matin à 8 h 30, la gendarmerie recensait d’emblée 80 actions sur son périmètre, dont 16 blocages, pour un total de 3 000 manifestants dans les zones couvertes par ses services.

La situation est particulièrement tendue à Paris, où au moins 132 interpellations ont eu lieu dès le début de matinée. Devant le lycée Hélène-Boucher (20e arrondissement), des affrontements ont éclaté entre lycéens masqués et forces de l’ordre.

Des poubelles ont été incendiées, des projectiles lancés, et la police a eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les groupes. D’autres établissements comme les lycées Lavoisier (5ᵉ) et Claude-Monet (13e) sont également bloqués par les élèves.

Parmi les secteurs de la capitale propices aux contestations, la gare du Nord s’illustre de façon très nette, comme le rapporte Le Parisien.

L’imposant bâtiment du Xe arrondissement a vu dès 10h30 du matin des centaines de volontaires se mobiliser, notamment dans le cadre d’un appel à manifestation de la part des cheminots.



La préfecture de police de Paris fait savoir que des tentatives d’intrusion par des centaines de manifestants au sein de la gare parisienne ont été déjouées peu avant 11 heures par les autorités, selon Le Parisien.



La gare Transilien a également nécessité une évacuation encadrée par les forces de l’ordre. Des manifestants auraient par ailleurs essayé de bloquer les multiples entrées du bâtiment.