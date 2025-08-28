FRANCE
2 min de lecture
Appel au blocage du 10 septembre: les Gilets Jaunes se remobilisent
Les appels à tout bloquer le 10 septembre prochain ont un écho parmi les anciens Gilets jaunes. Sept ans après, la communauté se remobilise, son syndicat des Gilets jaunes annonce une manifestation devant l’Elysée le 10 à 10 heures.
Appel au blocage du 10 septembre: les Gilets Jaunes se remobilisent
Les Gilets jaunes se reconnaissent dans le mouvement du 10 septembre. Leur syndicat a annoncé une manifestation devant l'Elysée à Paris à 10H00 / Others
28 août 2025

Maxime Nicolle, figure historique des Gilets jaunes suggère que la mobilisation va être importante auprès de France Info : "Vous, les médias mainstream, ne comprendrez sûrement pas ce qui va se passer. Mais j'espère qu'il va se passer quelque chose", a-t-il déclaré avec un brin de mystère.

Les Gilets jaunes annoncent sur une page baptisée le syndicat des Gilets jaunes, un appel à ne plus utiliser de carte bancaire après le 10 septembre pour perturber les réseaux bancaires et promettent une manifestation devant le Palais de l’Elysée à 10h00. Ils ont 14 revendications dont la démission du Président, des revenus décents garantis ou encore l’abandon des mesures du gouvernement Bayrou


En tout cas, le mouvement essaie de se reconstituer. Des réunions ont déjà été organisées dans une vingtaine de villes en France. Elles ont attiré quelques dizaines de personnes voire une centaine. 

Recommandé


L’appel au 10 septembre est sans lien avec les Gilets jaunes

Tout a commencé sur le réseau X. Un message publié le 18 juillet, trois jours après le discours sur l'austérité de François Bayrou, sera partagé 1,5 million de fois, sans compter les innombrables emprunts. Le site indignonsnous.fr structure désormais en partie le mouvement.


Les anciens Gilets jaunes semblent en tout cas prêts à repartir à la charge. Certains ont déjà l’idée de revêtir le fameux gilet jaune fluo. "C'est pas une naissance, c'est une résurgence de cette colère", assure Jérôme Rodrigues, autre Gilet jaune historique qui avait perdu un œil dans l'explosion d'une grenade de désencerclement tirée par la police, en janvier 2019.


Contrairement au mouvement des Gilets jaunes, cette fois, les partis de gauche et plusieurs syndicats appellent à se mobiliser le 10 septembre.

Les Gilets jaunes eux rêvent de reprendre les ronds-points comme un symbole d’un gouvernement qui n’a pas toujours pas répondu au problème de la vie chère.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us