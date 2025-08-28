Maxime Nicolle, figure historique des Gilets jaunes suggère que la mobilisation va être importante auprès de France Info : "Vous, les médias mainstream, ne comprendrez sûrement pas ce qui va se passer. Mais j'espère qu'il va se passer quelque chose", a-t-il déclaré avec un brin de mystère.
Les Gilets jaunes annoncent sur une page baptisée le syndicat des Gilets jaunes, un appel à ne plus utiliser de carte bancaire après le 10 septembre pour perturber les réseaux bancaires et promettent une manifestation devant le Palais de l’Elysée à 10h00. Ils ont 14 revendications dont la démission du Président, des revenus décents garantis ou encore l’abandon des mesures du gouvernement Bayrou
En tout cas, le mouvement essaie de se reconstituer. Des réunions ont déjà été organisées dans une vingtaine de villes en France. Elles ont attiré quelques dizaines de personnes voire une centaine.
L’appel au 10 septembre est sans lien avec les Gilets jaunes
Tout a commencé sur le réseau X. Un message publié le 18 juillet, trois jours après le discours sur l'austérité de François Bayrou, sera partagé 1,5 million de fois, sans compter les innombrables emprunts. Le site indignonsnous.fr structure désormais en partie le mouvement.
Les anciens Gilets jaunes semblent en tout cas prêts à repartir à la charge. Certains ont déjà l’idée de revêtir le fameux gilet jaune fluo. "C'est pas une naissance, c'est une résurgence de cette colère", assure Jérôme Rodrigues, autre Gilet jaune historique qui avait perdu un œil dans l'explosion d'une grenade de désencerclement tirée par la police, en janvier 2019.
Contrairement au mouvement des Gilets jaunes, cette fois, les partis de gauche et plusieurs syndicats appellent à se mobiliser le 10 septembre.
Les Gilets jaunes eux rêvent de reprendre les ronds-points comme un symbole d’un gouvernement qui n’a pas toujours pas répondu au problème de la vie chère.