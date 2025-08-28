Maxime Nicolle, figure historique des Gilets jaunes suggère que la mobilisation va être importante auprès de France Info : "Vous, les médias mainstream, ne comprendrez sûrement pas ce qui va se passer. Mais j'espère qu'il va se passer quelque chose", a-t-il déclaré avec un brin de mystère.

Les Gilets jaunes annoncent sur une page baptisée le syndicat des Gilets jaunes, un appel à ne plus utiliser de carte bancaire après le 10 septembre pour perturber les réseaux bancaires et promettent une manifestation devant le Palais de l’Elysée à 10h00. Ils ont 14 revendications dont la démission du Président, des revenus décents garantis ou encore l’abandon des mesures du gouvernement Bayrou





En tout cas, le mouvement essaie de se reconstituer. Des réunions ont déjà été organisées dans une vingtaine de villes en France. Elles ont attiré quelques dizaines de personnes voire une centaine.