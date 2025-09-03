Le gouvernement belge n’a pas choisi une reconnaissance simple, il l’assortit de mesures envers Israël et ses citoyens.

Ainsi, Bruxelles prend plusieurs mesures qui vont toucher les binationaux et les Israéliens. La présence de colons israéliens ou de représentants d’associations de colons est interdite sur le territoire belge. Pour ce faire, les autorités se baseront sur des listes dressées par l’UE, le Canada et le Royaume-Uni.

Sont également considérés comme persona non grata deux ministres Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, tous deux de l’extrême-droite. La Belgique suit dans ce cas précis d’autres pays tels que les Pays-Bas, la Slovénie, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Enfin, les services consulaires dans les territoires occupés sont suspendus et les Israéliens vivant dans des colonies ne pourront plus obtenir de visas.

La Belgique vise aussi le commerce avec Israël. Le transit et l’exportation de tous les biens militaires destinés à Tel Aviv. Même les biens à double usage sont interdits sur le territoire belge, l’importation des marchandises venant des territoires occupés devient illégale.

Ces mesures vont être difficiles à appliquer, peut-on lire ce matin dans la presse belge, et elles ont un impact limité selon le journal Le Soir. Ainsi, pointe le quotidien, en 2024, selon l’agence belge du commerce extérieur, la Belgique a importé des biens provenant des territoires occupés pour un montant de 2,6 millions d’euros. Ces biens sont pour la plupart agricoles et proviennent de colonies juives.