Les premières livraisons de gaz naturel de la Turquie vers la Syrie ont commencé, a déclaré le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar.
S'exprimant ce samedi lors de l'inauguration du gazoduc Turquie-Syrie, Bayraktar a indiqué que le gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan sera acheminé vers la Syrie via Kilis, une ville frontalière turque voisine du nord syrien.
La connexion entre Kilis et la ville syrienne d’Alep a été finalisée le 21 mai, après la restauration des gazoducs endommagés.
Il a précisé qu’il serait possible d’exporter jusqu’à 2 milliards de mètres cubes (m³) de gaz naturel par an vers la Syrie, ce qui permettrait de produire de l’électricité pour environ 5 millions de foyers.
Bayraktar a également déclaré que les exportations d’électricité vers la Syrie s’effectuaient actuellement par huit points de passage, avec une capacité appelée à augmenter de 25 % dans un premier temps, puis à plus que doubler.
L'infrastructure énergétique de la Syrie a été gravement endommagée par la guerre civile qui a éclaté en 2011.
Les installations de production d'électricité, les lignes de transmission et les réseaux de gaz naturel ont été lourdement touchés, réduisant l’approvisionnement quotidien en électricité à seulement 3 ou 4 heures dans de nombreuses régions.
Après l'effondrement du régime baassiste en décembre 2024, une période de transition a été engagée en Syrie, avec la reconstruction du secteur énergétique identifiée comme une priorité majeure.
Grâce à son expertise technique et sa proximité géographique, la Turquie a commencé à jouer un rôle actif dans les efforts de reconstruction à cette étape.
La Turquie fournissait déjà auparavant des quantités limitées d'électricité au nord de la Syrie, assurant ponctuellement un soutien régional via des lignes de transmission.