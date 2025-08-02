Bayraktar a également déclaré que les exportations d’électricité vers la Syrie s’effectuaient actuellement par huit points de passage, avec une capacité appelée à augmenter de 25 % dans un premier temps, puis à plus que doubler.

L'infrastructure énergétique de la Syrie a été gravement endommagée par la guerre civile qui a éclaté en 2011.



Les installations de production d'électricité, les lignes de transmission et les réseaux de gaz naturel ont été lourdement touchés, réduisant l’approvisionnement quotidien en électricité à seulement 3 ou 4 heures dans de nombreuses régions.

Après l'effondrement du régime baassiste en décembre 2024, une période de transition a été engagée en Syrie, avec la reconstruction du secteur énergétique identifiée comme une priorité majeure.



Grâce à son expertise technique et sa proximité géographique, la Turquie a commencé à jouer un rôle actif dans les efforts de reconstruction à cette étape.



La Turquie fournissait déjà auparavant des quantités limitées d'électricité au nord de la Syrie, assurant ponctuellement un soutien régional via des lignes de transmission.