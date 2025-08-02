TURQUIE
2 min de lecture
La Turquie commence ses premières livraisons de gaz naturel vers la Syrie
Le ministre turc de l'Énergie a affirmé que les exportations annuelles pourraient atteindre 2 milliards de mètres cubes, alimentant ainsi 5 millions de foyers.
La Turquie commence ses premières livraisons de gaz naturel vers la Syrie
Le ministre turc a précisé qu’il serait possible d’exporter jusqu’à 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an vers la Syrie. / Reuters
2 août 2025

Les premières livraisons de gaz naturel de la Turquie vers la Syrie ont commencé, a déclaré le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar.

S'exprimant ce samedi lors de l'inauguration du gazoduc Turquie-Syrie, Bayraktar a indiqué que le gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan sera acheminé vers la Syrie via Kilis, une ville frontalière turque voisine du nord syrien.

La connexion entre Kilis et la ville syrienne d’Alep a été finalisée le 21 mai, après la restauration des gazoducs endommagés.

Il a précisé qu’il serait possible d’exporter jusqu’à 2 milliards de mètres cubes (m³) de gaz naturel par an vers la Syrie, ce qui permettrait de produire de l’électricité pour environ 5 millions de foyers.

En RelationTRT Global - Turkish Airlines rouvre la ligne Istanbul-Alep après 13 ans d’interruption
recommended

Bayraktar a également déclaré que les exportations d’électricité vers la Syrie s’effectuaient actuellement par huit points de passage, avec une capacité appelée à augmenter de 25 % dans un premier temps, puis à plus que doubler.

L'infrastructure énergétique de la Syrie a été gravement endommagée par la guerre civile qui a éclaté en 2011.

Les installations de production d'électricité, les lignes de transmission et les réseaux de gaz naturel ont été lourdement touchés, réduisant l’approvisionnement quotidien en électricité à seulement 3 ou 4 heures dans de nombreuses régions.

Après l'effondrement du régime baassiste en décembre 2024, une période de transition a été engagée en Syrie, avec la reconstruction du secteur énergétique identifiée comme une priorité majeure.

Grâce à son expertise technique et sa proximité géographique, la Turquie a commencé à jouer un rôle actif dans les efforts de reconstruction à cette étape.

La Turquie fournissait déjà auparavant des quantités limitées d'électricité au nord de la Syrie, assurant ponctuellement un soutien régional via des lignes de transmission.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us