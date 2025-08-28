Quatre nouveaux Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de malnutrition et de faim à Gaza sous blocus israélien au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.
Un communiqué du ministère indique que ces nouveaux décès portent à 317 le nombre de décès liés à la famine depuis octobre 2023, dont 121 enfants.
Ces nouveaux décès surviennent alors que le Bureau des médias à Gaza avertit que les livraisons d'aide restent bien en deçà des besoins urgents.
"Point de rupture"
La famine est arrivée à un "point de rupture", a déclaré, ce jeudi, la cheffe du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy McCain, après une visite sur place.
"J'ai rencontré des enfants qui meurent de faim recevant des traitements pour malnutrition grave, et j'ai vu des photos d'eux quand ils étaient en bonne santé. Ils sont méconnaissables", a affirmé la cheffe de cette agence de l'ONU basée à Rome, citée dans un communiqué.
"Le désespoir est à son comble et j'en ai été le témoin direct", a-t-elle ajouté.
Ces déclarations interviennent alors qu'Israël a intensifié mercredi ses opérations autour de la ville de Gaza malgré la pression internationale pour mettre fin à son offensive.
"Nous devons urgemment être en mesure de relancer notre vaste réseau fiable de 200 points de distribution de nourriture à travers la bande de Gaza, des cuisines communautaires et des boulangeries", a-t-elle affirmé. "Il est urgent que les conditions idoines soient en place afin que nous puissions aider les plus vulnérables et sauver des vies".
Seuls 467 camions sont entrés dans l'enclave au cours des cinq derniers jours, sur les 3 000 prévus, la plupart des 2 654 camions arrivés le mois dernier ayant été pillés “avec la complicité d'Israël”.
Israël maintient tous les points de passage vers Gaza fermés depuis le 2 mars, bloquant l'entrée de l'aide humanitaire malgré l'attente de milliers de camions de secours à la frontière. Ces dernières semaines, Tel Aviv n'a autorisé qu'une aide limitée, qui, selon les autorités, ne couvre même pas les besoins minimums des 2,4 millions d'habitants du territoire.
Le 22 août, l'ONU a officiellement déclaré la famine dans l’enclave et en a attribué la responsabilité à Israël, en se fondant sur un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies.