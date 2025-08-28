Quatre nouveaux Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de malnutrition et de faim à Gaza sous blocus israélien au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Un communiqué du ministère indique que ces nouveaux décès portent à 317 le nombre de décès liés à la famine depuis octobre 2023, dont 121 enfants.

Ces nouveaux décès surviennent alors que le Bureau des médias à Gaza avertit que les livraisons d'aide restent bien en deçà des besoins urgents.

"Point de rupture"

La famine est arrivée à un "point de rupture", a déclaré, ce jeudi, la cheffe du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy McCain, après une visite sur place.

"J'ai rencontré des enfants qui meurent de faim recevant des traitements pour malnutrition grave, et j'ai vu des photos d'eux quand ils étaient en bonne santé. Ils sont méconnaissables", a affirmé la cheffe de cette agence de l'ONU basée à Rome, citée dans un communiqué.

"Le désespoir est à son comble et j'en ai été le témoin direct", a-t-elle ajouté.