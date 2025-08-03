L'armée israélienne a frappé, ce dimanche, le siège du Croissant-Rouge palestinien (CRSP) dans le sud de la bande de Gaza, tuant un membre du personnel, selon l'organisation.

“Un membre du personnel du Croissant-Rouge palestinien (CRSP) a été tué et trois autres, blessés après que les forces israéliennes ont pris pour cible le siège de l’organisatiom à Khan Younès, déclenchant un incendie au premier étage du bâtiment”, a écrit le CRSP sur X.

Au moins 1400 professionnels de santé tués

Au 12 mai 2025, plus de 1 400 professionnels de santé ont été tués et au moins 418 travailleurs humanitaires, pour la plupart palestiniens, ont trouvé la mort à Gaza selon OCHA, l’agence humanitaire des Nations Unies.