MOYEN-ORIENT
Gaza: Une frappe d’Israël atteint le Croissant-Rouge palestinien, tuant un travailleur humanitaire
Ce dimanche, une frappe aérienne israélienne a fait un mort et blessé trois autres personnes en touchant le siège d'une organisation humanitaire à Khan Younès.
Des ambulanciers palestiniens manifestent contre les attaques israéliennes à Ramallah,en Cisjordanie, le 12 mai 2025. / AA
3 août 2025

L'armée israélienne a frappé, ce dimanche, le siège du Croissant-Rouge palestinien (CRSP) dans le sud de la bande de Gaza, tuant un membre du personnel, selon l'organisation.

“Un membre du personnel du Croissant-Rouge palestinien (CRSP) a été tué et trois autres, blessés après que les forces israéliennes ont pris pour cible le siège de l’organisatiom à Khan Younès, déclenchant un incendie au premier étage du bâtiment”, a écrit le CRSP sur X.

Au moins 1400 professionnels de santé tués

Au 12 mai 2025, plus de 1 400 professionnels de santé ont été tués et au moins 418 travailleurs humanitaires, pour la plupart palestiniens, ont trouvé la mort à Gaza  selon OCHA, l’agence humanitaire des Nations Unies.

L'armée israélienne mène une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, ayant coûté la vie à plus de 60 300 Palestiniens. Ces bombardements incessants ont dévasté l'enclave et provoqué des pénuries alimentaires.

Lire aussi: Gaza: Israël a tué plus de 500 membres du personnel médical



SOURCE:TRT français et agences
