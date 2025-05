Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a indiqué que les démarches sont en cours en vue d'une rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump.

La question de savoir si la rencontre aura lieu aux États-Unis ou en Turquie est en cours d'examen, a-t-il souligné dimanche aux journalistes lors du Forum de la diplomatie d'Antalya 2025.

Fidan a également indiqué qu'Erdogan avait l'intention de se rendre en Syrie, ajoutant : “Nous travaillons sur les conditions, la date et le lieu appropriés”.

Précisant qu'au cours de ce forum de trois jours, la Turquie a accueilli plus de 6 000 invités venus de 155 pays, dont 21 présidents et Premiers ministres, cinq vice-présidents et vice-Premiers ministres, et 64 ministres, Fidan a déclaré que la rencontre a permis de formuler des propositions pour résoudre des problèmes régionaux et mondiaux et que l'événement de cette année répondait aux espoirs et aux préoccupations concernant l'avenir commun de l'humanité.

Fidan a noté que le forum a également abordé des questions allant de Gaza et de la Syrie au continent africain, ainsi que d'autres enjeux tels que l'autonomisation des femmes, la lutte contre le racisme et les déplacements forcés.

“La Turquie continue de plaider en faveur d'une approche diplomatique fondée sur l'appropriation et la coopération régionales face à la polarisation mondiale. Dans ce contexte, nous poursuivrons sans relâche nos efforts pour mettre fin à l'effusion de sang en Palestine”, a rappelé le chef de la diplomatie turque, ajoutant qu'Ankara poursuivra également sa lutte contre les menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité de la Syrie.

Appelant les deux acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Syrie, à être prudent et à éviter les provocations, Fidan a déploré la poursuite des opérations israéliennes en Syrie et qui favorisent en réalité l'instabilité plutôt que la stabilité.

Paix juste et durable

Fidan a également souligné la nécessité d'établir des accords techniques au niveau militaire, notamment sur les règles de désescalade et de déconfliction aérienne, afin d'éviter une confrontation directe entre les acteurs en Syrie tels qu'Israël, les États-Unis, la Turquie et la Russie.

L'Azerbaïdjan est un pays “frère” de la Turquie, a par ailleurs déclaré Fidan, remerciant Bakou d'avoir accueilli la semaine dernière la réunion du mécanisme de désescalade du conflit entre les délégations israélienne et turque.

Rappelant que la réunion portait principalement sur des discussions techniques visant à résoudre les problèmes de trafic aérien, le responsable turc a indiqué que ces réunions pourraient se poursuivre si nécessaire.

Il a assuré que la Turquie continuerait de participer à tous les efforts constructifs en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine et poursuivrait son rôle actif dans la “restructuration de l'architecture de sécurité européenne”, dont elle est un élément indissociable.

Fidan s'est dit confiant que l'UE agirait également avec la même “clairvoyance et vision stratégiques”.

Ankara continue de renforcer la confiance sur les questions cruciales, de rapprocher les parties et de maintenir son rôle de médiateur, a insisté le responsable turc.

Relations de la Turquie avec l'Afrique

Le soutien de la Turquie à la maturation et à la lutte pour l'indépendance des États-nations postcoloniaux en Afrique se poursuivra, a noté Fidan, ajoutant qu'Ankara continuera de mettre à profit sa longue expérience étatique, ainsi que les instruments de politique étrangère et les institutions nécessaires, et ses partenaires et parties prenantes en Afrique, pour favoriser la coopération tant au niveau institutionnel qu'inter-étatique.

Architecture de sécurité européenne

Appelant l'Europe à définir ses nouveaux besoins en matière de sécurité, Fidan a déclaré qu'une volonté ferme de “réduire la dépendance” à l'égard de l'industrie de défense européenne avait été démontrée.

A ce titre, il a indiqué qu'une feuille de route financière, technologique et de production avait été publiée à cet effet, outre des études, des ajustements, des réponses et des demandes qui étaient en cours.

Guerre Russie-Ukraine

Concernant la volonté du président turc Erdogan de contribuer à la paix en Ukraine, Fidan a déclaré qu'Ankara poursuivait ses efforts sur cette question.

La situation ne concerne pas uniquement la Turquie, mais il s’agit d’un problème mondial, a déclaré Fidan, soulignant que tandis que de nombreux acteurs sont impliqués, Ankara possède des atouts uniques, dont les les liens amicaux que la Turquie entretient avec les deux parties et qui pourraient être mis à profit pour contribuer à la paix.

Il a indiqué que les délégations russe et américaine se sont rencontrées la semaine dernière à Istanbul pour discuter des activités consulaires.

“Bien sûr, si les parties souhaitent se rencontrer en Turquie, notre porte est toujours ouverte. Tant que la paix règne”, a-t-il ajouté.