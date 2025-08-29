Le président français Emmanuel Macron a salué vendredi l'extension jusqu'en 2027 du mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban (FINUL). Selon la résolution adoptée, le mandat est prolongé d’un an et, dès le 31 décembre 2026, un processus de retrait progressif devra être engagé par étape. Fin 2027, l'armée libanaise sera la seule à assurer la sécurité dans le sud du pays, précise le texte.
Cette prolongation n’avait rien d’évident, Washington y était opposé. En proposant une année de prolongation avec un calendrier de retrait, Paris a réussi à éviter le veto américain et à empêcher le retrait immédiat des forces de l’ONU au Liban. Les États-Unis, toujours alignés sur les desiderata israéliens, avaient annoncé vouloir voter contre la reconduction du mandat de cette force de maintien de la paix.
"Le retrait complet des forces israéliennes du Sud-Liban et la fin de toute violation de la souveraineté libanaise sont des conditions essentielles à la mise en œuvre de ce plan", a également précisé Emmanuel Macron sur X.
Malgré un cessez-le-feu signé en janvier dernier, Israël continue de bombarder des cibles dans tout le pays du Cèdre et maintient des soldats au Liban, en violation totale avec les termes de l’accord.
Retrait de la FINUL et retrait des troupes israéliennes ?
Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a salué jeudi la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de prolonger jusqu'à fin 2026 le mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban, tout en programmant son retrait d'ici fin 2027.
Beyrouth souhaitait le maintien de la FINUL, arguant que le pays, en pleine restructuration de son armée et engagé dans la reprise de contrôle du sud du pays, aurait vu sa stabilité menacée par un retrait anticipé des Casques bleus, qui, bon an mal an, aident à limiter les incursions de l’armée israélienne, avaient plaidé les dirigeants libanais.
Plusieurs États membres du Conseil de sécurité ont par contre regretté le départ anticipé des Casques bleus. "L'ambassadeur britannique adjoint James Kariuki, s’est dit "déçu" que la décision n'ait pas été prise "sur la base d'une évaluation basée sur les faits".
Son homologue chinois, Geng Shuang, a dénoncé "l'insistance obstinée" d'un membre du Conseil ayant fait preuve d'un "mépris total" pour la situation sur le terrain.
Quelque 10 800 Casques bleus sont déployés au Sud-Liban, faisant office de tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978. Leur mandat actuel expirait dimanche.