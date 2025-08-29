Le président français Emmanuel Macron a salué vendredi l'extension jusqu'en 2027 du mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban (FINUL). Selon la résolution adoptée, le mandat est prolongé d’un an et, dès le 31 décembre 2026, un processus de retrait progressif devra être engagé par étape. Fin 2027, l'armée libanaise sera la seule à assurer la sécurité dans le sud du pays, précise le texte.

Cette prolongation n’avait rien d’évident, Washington y était opposé. En proposant une année de prolongation avec un calendrier de retrait, Paris a réussi à éviter le veto américain et à empêcher le retrait immédiat des forces de l’ONU au Liban. Les États-Unis, toujours alignés sur les desiderata israéliens, avaient annoncé vouloir voter contre la reconduction du mandat de cette force de maintien de la paix.

"Le retrait complet des forces israéliennes du Sud-Liban et la fin de toute violation de la souveraineté libanaise sont des conditions essentielles à la mise en œuvre de ce plan", a également précisé Emmanuel Macron sur X.

Malgré un cessez-le-feu signé en janvier dernier, Israël continue de bombarder des cibles dans tout le pays du Cèdre et maintient des soldats au Liban, en violation totale avec les termes de l’accord.

Retrait de la FINUL et retrait des troupes israéliennes ?