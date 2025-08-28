Le rapport publié par Amnesty international porte sur la période allant du début de l’invasion terrestre du Liban par Israël, le 1er octobre 2024, jusqu’au 26 janvier 2025, et révèle que plus de 10 000 structures ont été fortement endommagées ou détruites durant cette période.

La majorité des destructions ont eu lieu après le 27 novembre 2024, date de l’entrée en vigueur d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Elles ne sont donc pas le résultat de combats. Ce qui change tout.

En Relation TRT Global - Liban: l’avenir de la FINUL en suspend

Selon le droit international humanitaire, la destruction de biens civils est interdite, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. L’enquête d’Amnesty International a révélé que, dans de nombreux cas, les destructions massives de structures civiles ont été commises par l’armée israélienne.

“Les preuves que nous avons analysées montrent clairement que les forces israéliennes ont délibérément laissé derrière elles une traînée de dévastation lorsqu’elles ont traversé la région. Leur mépris flagrant pour les localités qu’elles ont détruites est odieux”, insiste Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des politiques et des campagnes à Amnesty International. L’organisation estime qu’une enquête pour crime de guerre devrait être ouverte.



Des maisons et des sites religieux détruits



Le Laboratoire de preuves du programme “Réaction aux crises” d’Amnesty International a utilisé de nombreuses preuves visuelles – notamment 77 vidéos et photographies vérifiées, ainsi que des images satellite, et parmi ce matériel des vidéos tournées par les soldats israéliens eux-mêmes. Ces derniers ont été vus, explosifs à la main, préparer la destruction des maisons, des terrains de football, des parcs, des sites religieux. Parfois, ils se sont “amusés “ à planter le drapeau israélien ou à dessiner une étoile de David sur des habitations.