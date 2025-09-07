MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
France, Suède, Maroc: vague de protestations contre le génocide à Gaza
Des milliers de manifestants en France et en Suède ont appelé à la fin du génocide à Gaza, alors que plusieurs villes marocaines se sont élevées contre la guerre en cours dans l’enclave assiégée.
France, Suède, Maroc: vague de protestations contre le génocide à Gaza
Des manifestants à Paris contre le genocide à Gaza. / AA
7 septembre 2025

À Paris, des milliers de manifestants se sont rassemblés place de la République, brandissant des drapeaux palestiniens et exigeant la fin du génocide israélien à Gaza.

À Stockholm, des centaines de manifestants se sont rassemblés place Odenplan en réponse aux appels d'organisations de la société civile. Ils ont exigé que le gouvernement suédois prenne des mesures immédiates pour mettre fin aux crimes de guerre commis par Israël à Gaza.

Des manifestants dans des villes du sud du Maroc, dont Ouarzazate, Agadir et Guelmim, ont dénoncé la guerre israélienne contre Gaza.

Lors d'une marche organisée samedi soir à Fès, les participants ont scandé des slogans dénonçant les crimes commis par Israël contre le peuple palestinien et exigeant la fin des bombardements, des incendies et de la famine à Gaza.

Arrêt de la normalisation

Recommandé

Les participants ont exigé protection et soutien à la flottille internationale pour la levée du blocus de Gaza, la poursuite des dirigeants israéliens et l'arrêt de la normalisation arabe avec Israël.

La normalisation des relations entre Israël et le Maroc est intervenue fin 2020 lors de la signature des accords d'Abraham, une stratégie américaine qui a vu les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan normaliser leurs relations avec Tel Aviv en échange de diverses concessions.

La guerre d'Israël contre Gaza a fait au moins 64 368 morts et 162 367 blessés depuis octobre 2023. Des milliers d'autres seraient sous les décombres. 

Lire aussi: Gaza: le Royaume-Uni est complice du génocide, selon un ex-rapporteur de l’ONU



Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us