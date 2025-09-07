À Paris, des milliers de manifestants se sont rassemblés place de la République, brandissant des drapeaux palestiniens et exigeant la fin du génocide israélien à Gaza.

À Stockholm, des centaines de manifestants se sont rassemblés place Odenplan en réponse aux appels d'organisations de la société civile. Ils ont exigé que le gouvernement suédois prenne des mesures immédiates pour mettre fin aux crimes de guerre commis par Israël à Gaza.

Des manifestants dans des villes du sud du Maroc, dont Ouarzazate, Agadir et Guelmim, ont dénoncé la guerre israélienne contre Gaza.

Lors d'une marche organisée samedi soir à Fès, les participants ont scandé des slogans dénonçant les crimes commis par Israël contre le peuple palestinien et exigeant la fin des bombardements, des incendies et de la famine à Gaza.

Arrêt de la normalisation