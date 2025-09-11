Selon le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, près de 200 000 personnes ont participé jeudi à l’opération baptisée “Bloquons tout”, un vaste mouvement de contestation qui a touché de nombreuses villes françaises.

Dès les premières heures de la matinée, des blocages ont été organisés devant des lycées, des universités, des dépôts de transports ainsi que sur plusieurs axes routiers stratégiques. Les syndicats, associations étudiantes et collectifs citoyens à l’origine de la mobilisation entendaient marquer un coup de force en perturbant le fonctionnement quotidien du pays, dans un contexte de tensions sociales persistantes.

Des revendications multiples

Le mouvement “Bloquons tout” a été initié pour dénoncer la dégradation du pouvoir d’achat, la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, ainsi que le gel des salaires dans de nombreux secteurs. Les organisations syndicales réclament une augmentation générale des salaires et des pensions, une meilleure indexation sur l’inflation, ainsi que des mesures fortes pour faire face à la précarité.

Les étudiants et lycéens, largement mobilisés dans certaines villes, protestent contre le manque de moyens dans l’éducation et l’université, ainsi que contre l’augmentation du coût de la vie étudiante.

Enfin, plusieurs collectifs citoyens ont mis en avant des revendications plus larges : une transition écologique plus juste, une réforme fiscale “redistributive” et la remise en cause de certaines réformes sociales jugées inégalitaires, notamment sur les retraites et l’assurance chômage.

Une mobilisation d’ampleur nationale