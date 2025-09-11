POLITIQUE
3 min de lecture
200 000 personnes mobilisées à travers la France lors du mouvement “Bloquons tout”
Entre blocages, cortèges et rassemblements, les manifestants ont dénoncé la perte de pouvoir d’achat, la précarité et les réformes sociales jugées injustes, promettant de maintenir la pression sur le gouvernement.
200 000 personnes mobilisées à travers la France lors du mouvement “Bloquons tout”
Près de 200.000 personnes ont participé au mouvement "Bloquons tout" / AP
il y a un jour

Selon le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, près de 200 000 personnes ont participé jeudi à l’opération baptisée “Bloquons tout”, un vaste mouvement de contestation qui a touché de nombreuses villes françaises.

Dès les premières heures de la matinée, des blocages ont été organisés devant des lycées, des universités, des dépôts de transports ainsi que sur plusieurs axes routiers stratégiques. Les syndicats, associations étudiantes et collectifs citoyens à l’origine de la mobilisation entendaient marquer un coup de force en perturbant le fonctionnement quotidien du pays, dans un contexte de tensions sociales persistantes.

Des revendications multiples

Le mouvement “Bloquons tout” a été initié pour dénoncer la dégradation du pouvoir d’achat, la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, ainsi que le gel des salaires dans de nombreux secteurs. Les organisations syndicales réclament une augmentation générale des salaires et des pensions, une meilleure indexation sur l’inflation, ainsi que des mesures fortes pour faire face à la précarité.

Les étudiants et lycéens, largement mobilisés dans certaines villes, protestent contre le manque de moyens dans l’éducation et l’université, ainsi que contre l’augmentation du coût de la vie étudiante.

Enfin, plusieurs collectifs citoyens ont mis en avant des revendications plus larges : une transition écologique plus juste, une réforme fiscale “redistributive” et la remise en cause de certaines réformes sociales jugées inégalitaires, notamment sur les retraites et l’assurance chômage.

Une mobilisation d’ampleur nationale

Recommandé

 À Paris, les manifestants ont convergé vers la place de la République, tandis que dans d’autres grandes métropoles comme Lyon, Marseille, Toulouse ou Lille, la mobilisation a pris la forme de cortèges massifs. Dans des villes moyennes, des barrages filtrants et occupations temporaires de ronds-points ont également été recensés.

Le ministère de l’Intérieur a déployé d’importants moyens policiers pour sécuriser les rassemblements et lever certains barrages. Dans plusieurs villes, des incidents isolés ont été rapportés, sans toutefois enregistrer des débordements majeurs, selon les autorités.

Bras de fer avec le gouvernement

Les organisateurs du mouvement estiment que la journée a mobilisé bien au-delà des chiffres officiels, évoquant “plusieurs centaines de milliers” de participants. Ils assurent que cette action constitue “un avertissement clair” adressé au gouvernement et promettent de nouvelles mobilisations si leurs revendications ne trouvent pas de réponse.

L’exécutif, tout en reconnaissant l’ampleur de la mobilisation, a appelé au dialogue. Mais il dénonce également des méthodes de blocage jugées pénalisantes pour les usagers et les entreprises.

La confrontation pourrait se prolonger dès la semaine prochaine, avec la perspective d’une nouvelle journée de grève et de mobilisation nationale.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us